В Керчи мужчину унесло в море на 800 метров от берега

СИМФЕРОПОЛЬ , 6 мая — РИА Новости Крым . Крымские спасатели помогли 29-летнему мужчине, который уплыл в открытое море и не смог вернуться назад. Об этом сообщает ГУ МЧС России по РК.

Информация о происшествии поступила на пульт спасателей в субботу в 16.50. Сообщалось, что помощь нужна на пляже «Молодежный» в Керчи

Сообщается, что мужчину удалось обнаружить во время обследования акватории пляжа с помощью катера.

"В кратчайший срок пострадавший был обнаружен на расстоянии 800 м от береговой линии. Как выяснилось позже, мужчина 1989 года рождения от длительного пребывания в воде не рассчитал свои силы и не мог вернуться назад", — уточнили в ГУ МЧС России по РК.

В медицинской помощи он не нуждался.

"Близится открытие купального сезона, в связи с чем жители и гости крымского полуострова должны изучить правила безопасного поведения на берегу и в воде. Неоднократные попытки отдыхающих «заплыть» подальше влекут за собой ряд происшествий. Кроме того, из-за резких порывов ветра в море отдыхающих уносит далеко от берега", — прокомментировал инцидент начальник Главного управления МЧС России по Республике Крым Сергей Шахов

В чрезвычайном ведомстве жителям и гостям Крыма рекомендует соблюдать правила безопасности на воде, купаться только строго в отведенных местах, не входить в воду в состоянии алкогольного опьянения, а также не оставлять без присмотра своих детей.