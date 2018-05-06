Соединил два берега: гигантский аэростат «Россия» совершил перелет с Кубани в Крым

Рекордный перелет совершил гигантский тепловой аэростат «Россия». 6 мая летательный аппарат перелетел с Кубани в Крым . Полет посвящен Дню Победы и символически соединил два берега. Как сообщил организатор мероприятия Благотворительный фонд святителя Луки, во время перелета митрополит Феодосийский и Керченский Платон освятил с воздуха Керченский пролив. Воздушный шар с флагом России , флагами всех субъектов страны, изображением орденов Победы и Великой Отечественной войны отправился рано утром с берега недалеко от порта «Кавказ» и, перелетев Керченский пролив, примерно через час приземлился в Керчи Подобный перелет стал первым в истории и претендует на рекорд.