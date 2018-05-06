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Соединил два берега: гигантский аэростат «Россия» совершил перелет с Кубани в Крым
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Соединил два берега: гигантский аэростат «Россия» совершил перелет с Кубани в Крым 

РИА Новости Крым 24 минуты назад
Рекордный перелет совершил гигантский тепловой аэростат «Россия». 6 мая летательный аппарат перелетел с Кубани в Крым. Полет посвящен Дню Победы и символически соединил два берега. Как сообщил организатор мероприятия Благотворительный фонд святителя Луки, во время перелета митрополит Феодосийский и Керченский Платон освятил с воздуха Керченский пролив.
Воздушный шар с флагом России, флагами всех субъектов страны, изображением орденов Победы и Великой Отечественной войны отправился рано утром с берега недалеко от порта «Кавказ» и, перелетев Керченский пролив, примерно через час приземлился в Керчи.
Подобный перелет стал первым в истории и претендует на рекорд.
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