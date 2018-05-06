Максим Горький: трагический конец великого писателя

Максим Горький (1868 — 1936) завоевал международную известность в начале ХХ века, и будучи еще молодым человеком в возрасте 30 лет, он стал одним из самых читаемых писателей в России и мире.

В советское время в его честь называли города, улицы, фабрики, университеты, библиотеки, театры, парки и даже некоторые корабли и самолеты. Возможно, прежде всего на ум нам приходят имена таких русских писателей, как Пушкин, Гоголь, Толстой, Достоевский и Чехов . Действительно, эти писатели являются самыми известными в русской литературе, но в их честь не называли города, не возводили статуи, их произведения не изучали в школах и университетах, когда они были живы.

Я очень хорошо помню то время, когда учился в Москве в 1960-х годах: главную улицу в центре столицы, Парк культуры, два театра, Институт мировой литературы, станцию метро «Горьковская», а также статую писателя, возвышавшуюся перед железнодорожной станцией «Белорусская». Сегодня в Москве нет ничего, что напоминало бы о великом писателе, даже узкой улочки с его именем. С эпохи перестройки многие новые российские критики, работающие в коммерческих издательствах, пытались лишить Горького места, которое он занял в русской и мировой литературе, найти выдуманные противоречия в его личности в соответствии с общей политической ориентацией страны.

В то же время произведения Горького стали восстанавливать свой прежний статус на Западе благодаря множеству научных исследований о жизни писателя, полной творческих достижений и важных событий. Как объяснить это противоречие между российским и западным видениями роли Горького и его наследия?

Слава Горького никогда не была искусственной и не была результатом советской пропаганды, он довольно быстро получил известность, и это произошло естественным образом после его первых шагов на литературном поприще в царскую эпоху. За первые десять лет литературной деятельности Горького (1892-1902) критики и исследователи опубликовали почти 2000 статей и исследований, посвящённых его произведениям. В тот период такое количество исследований не проводилось в отношении какого-либо другого русского писателя. Его произведения получали восторженные отклики крупнейших писателей того времени, в том числе Чехова, Короленко, Андреева, Блока, Цветаевой, а также представителей культурной элиты и рядовых читателей.

Чехов высоко оценивал талант Горького и написал в одном из своих писем в 1902 году: «Горький — настоящий, большой талант… он сделан из того теста, из которого делаются художники».

В другом письме в 1903 году он написал: «Горький — великий писатель. Он первый в России и вообще на свете заговорил с презрением и отвращением о мещанстве и заговорил именно как раз в то время, когда общество было подготовлено к этому протесту. По-моему, будет время, когда произведения Горького забудут, но он сам едва ли будет забыт даже через тысячу лет».

Горький — исключительный писатель, который появился «в нужное время», и здесь я не имею в виду его большую популярность, а то, что его произведения отражают противоречия действительности, нужды трудящихся, человеческие устремления и скрытые надежды русского народа в эпоху, в которой он жил и которая его прославила.

Когда Горький находился в эмиграции на итальянском острове Капри , он призывал к социалистической революции и уважению к религии, а не к борьбе с ней, как это делал Ленин. В этом заключалось серьёзное расхождение между друзьями Лениным и Горьким, однако их разногласия не привели к разрыву, поскольку каждый из них нуждался в другом. Большевистской партии был необходим большой моральный авторитет, которым Горький пользовался в России и Европе, а также его обширные отношения с лучшими западными писателями. Горький, в свою очередь, считал, что партия большевиков — единственная политическая сила, способная привнести изменения в российское общество.

Хотя Горький не был членом большевистской партии, он оказывал ей существенную финансовую поддержку из личных средств, которые оцениваются в сотни тысяч рублей — крупная сумма на тот период. Партия переживала трудные времена в царскую эпоху, и писатель ожидал, что революция оправдает надежды широких масс, однако был разочарован. Вместо свободы, равенства, сохранения человеческого достоинства и создания нового человека, который бы не знал эгоизма, стремления иметь собственность и работал на благо общества, он увидел в Октябрьской революции 1917 года «бессмысленный и беспощадный русский бунт».

В период с 1917 по 1918 годы произведения Горького публиковались в газете «Новая жизнь». Это была серия статей под заголовком «Несвоевременные мысли», в которых писатель подверг суровой критике большевизм. Так, большевики были названы «слепыми фанатиками» и «авантюристами». Также в своих статьях писатель решительно осудил хаотичное насилие, безумные убийства и бессмысленные аресты. Он призвал интеллектуалов просвещать людей, считая, что это единственный способ избежать неоправданного насилия. В 1918 году Горький собрал эти статьи и опубликовал их одной книгой, которая была переиздана лишь в 1990 году.

Несмотря на ухудшение экономической ситуации, Горький продолжал свою просветительскую работу по созданию издательств, которые переводили и публиковали произведения мировой литературы. Моральный авторитет писателя помог спасти десятки писателей и других деятелей искусства от смертной казни, арестов и высылки. Однако иногда его попытки встречали противодействие со стороны властей, в частности, он не смог спасти от расстрела поэта Гумилева, мужа поэтессы Анны Ахматовой . Ему также не удалось убедить власти, чтобы великому поэту Александру Блоку разрешили поехать в Германию для лечения. Как следствие, Блока ждала мучительная смерть в болезни и голоде.

Антон Чехов и Максим Горький в Ялте

Позиция, которую писатель занял в годы после Октябрьской революции, особенно его отчаянные попытки защитить подвергавшихся преследованиям писателей и ученых, вызвали недовольство большевиков во главе с Лениным, который посоветовал Горькому в 1921 году выехать за границу для лечения, добавив, что в противном случае его вышлют. Горький понял истинный смысл «совета» Ленина и покинул страну.

Горький планировал вернуться через несколько месяцев, но все вышло по-другому, и его возвращение было отложено на более чем десятилетний срок.

Сначала он жил в Германии, а в 1924 году отправился в Италию и поселился в южном солнечном городе Сорренто.

Когда в 1924 году Ленин умер, Горький попросил возложить на его гроб венок с надписью: «Прощай, друг». Затем он начал писать свои воспоминания о Ленине, произведение, которое подверглось серьезной цензуре прежде, чем было опубликовано в 1924 году. Воспоминания содержали множество трогательных подробностей. За время своего пребывания за границей (по большей части в Италии) он не присоединился к русским иммигрантам, не нападал на советскую систему, а, напротив, положительно относился к преобразованиям и попыткам большевиков модернизировать различные аспекты жизни на родине. Так он не утратил своей популярности в Советском Союзе и власти не считали его диссидентом, наоборот, множество культурных и других организаций призывали его вернуться в страну. Горький приехал в СССР в 1929 году, чтобы оценить общую ситуацию в стране. В Советском Союзе Горькому был оказан радушный приём, были организованы масштабные торжества по случаю 60-летия писателя. Он был избран членом Коммунистической академии, а также в его честь было названо литературное отделение Московского университета

В эти годы он работал над завершением трилогии, вдохновленной событиями из его биографии: «Детство», «В людях» и «Мои университеты». Он также написал роман «Дело Артамоновых» (1925) и пьесу «Егор Булычов и другие» (1932).

Советская власть пыталась убедить его вернуться в родную страну. Горький посетил Советский Союз трижды в последующие годы (1928, 1929 и 1831), и во время этих визитов власти организовывали для него туры по объектам для новых проектов, однако он никогда не был в исправительно-трудовом лагере на Соловецких островах, несмотря на то, что Александр Солженицын в своем романе «Архипелаг ГУЛАГ» утверждал обратное. Это очередная ложь, которую распространяли литературные агенты, работавшие в издательском бизнесе и рекламных агентствах после распада Советского Союза с целью дискредитации Горького. В этой статье мы не имеем возможности рассмотреть все мифы и легенды, которые сегодня создаются, чтобы новое поколение не знакомилось с творчеством Горького.

В июне 1933 года он окончательно вернулся в страну и руководил изданием серии книг под названием «Библиотека поэта», а также журналов «Наши достижения» и «Литературная учеба». Кроме того, Горький внес свой вклад в подготовку Первого съезда советских писателей, состоявшегося в 1934 году. Советские власти возлагали большие надежды на известного во всем мире писателя как на фигуру, способную объединить множество литературных течений в рамках единой организации. Тем не менее, сам писатель не думал о полном контроле за литературной деятельностью.

Отношения Горького со Сталиным были сложными. Новый лидер не выражал писателю своё восхищение, как это делал Ленин, и в то же время было ясно, что ءГорький не отвечал надеждам Сталина.

Советское правительство выделило Горькому особняк в Москве, который ранее принадлежал одному из дворян, чья собственность была захвачена большевиками, и а также загородный дом на крымском побережье. Многих людей удивляла роскошь, которая окружала пролетарского писателя, однако все эти особняки на самом деле представляли собой «золотую клетку».

В царскую эпоху Горький находился под наблюдением полиции, но он мог общаться со всеми через прессу и публикуя свои книги и журналы. Однако в советское время даже самые близкие друзья не могли посетить его без предварительного согласия служб безопасности. Его особняк тщательно охранялся, и людям не разрешалось приближаться к нему.

В 1934 году неожиданно умер его любимый сын Максим — согласно официальной версии причиной смерти стала хроническая пневмония, однако многие члены его семьи, в том числе и сам Горький, не верили в это и были убеждены в том, что его гибель была преднамеренной и послужила в качестве предупреждения писателю, который отказался написать роман о Сталине или его автобиографию. С начала 1935 года Горький находился под домашним арестом под предлогом «обеспечения безопасности великого пролетарского писателя». Эта изоляция стала прелюдией к его убийству. В 1935 году Горький попросил разрешения совершить поездку в Германию или Италию для лечения, однако получил категорический отказ со стороны Сталина.

Кто убил Горького?

6 июня 1936 советские власти объявили об ухудшении здоровья Горького, однако ежедневные отчеты о состоянии здоровья писателя имели противоречивый характер, вызывали подозрения и содержали ложную информацию, чтобы подготовить общественное мнение к принятию версии о естественной смерти известного писателя, о которой было объявлено 18 июня 1936 года.

Памятник Максиму Горькому на площади Тверская Застава в Москве

Вскрытие тела Горького было проведено сразу же на обеденном столе в его загородном доме: был извлечён кишечник, тело было грубо зашито, мозг был брошен в ведро и передан в московский Институт мозга. В отчете о вскрытии указано, что смерть была вызвана острым воспалением нижней доли левого легкого. Остальная часть тела была сожжена, а прах сохранен. Траурную процессию на похоронах возглавлял Сталин, который также помогал нести погребальные носилки. Прах писателя поместили в кремлевскую стену вопреки его воле. Так, Горький хотел, чтобы его похоронили рядом с могилой его сына на кладбище Новодевичьего монастыря в Москве.

В марте 1938 года советское правительство официально обвинило врагов народа — троцкистское крыло партии — в убийстве Горького, представителей этого крыла судили и приговорили к смертной казни. Обвинение советского прокурора во время судебного разбирательства основывалось на признаниях подсудимых, анализе мотивов, которые побудили их к совершению убийства писателя, и описании того, как он был убит.

Прокурор был противоречив в своих рассуждениях о том, как был убит писатель. В частности, он говорил о том, что Горький был отправлен, однако потом утверждал, что причиной смерти стало преднамеренное применение неправильных методов лечения, что вызвало осложнения и привело к смерти писателя. Кроме того, он привёл в качестве доказательства отчет экспертов (не называя их имён), в котором утверждается, что Горький умер в результате инъекции большой дозы морфина. В конце концов, несколько человек, вовлечённых в процесс лечения писателя, были расстреляны, среди них три руководителя разведывательной службы, включая ее главу Генриха Ягоду и двух врачей.

После смерти писателя начались поиски его итальянского архива. Так, в секретной переписке с Горьким состояли несколько партийных лидеров и видные антисталинские писатели, которые были ликвидированы. Данный архив беспокоил Сталина. Он включал письма от Бухарина, Рыкова, Каменева и других лидеров троцкистского крыла партии.

Мария Будберг, секретарь писателя в итальянском городе Сорренто, состояла в близких отношениях с Горьким и привезла этот архив в Москву по поручению разведывательной службы. На похоронах Горького она шла сразу за Сталиным.

Иосиф Сталин и Максим Горький в скверике на Красной площади

Тайна смерти Горького оставалась нераскрытой до конца 20-го века, когда были опубликованы секретные документы, имеющие отношение к писателю и хранившиеся в архивах советского руководства. Комиссия по пересмотру дел тех, кто был незаконно осуждён при Сталине оправдал некоторых врачей, лечивших Горького, но не оправдал Ягоду и секретную биологическую лабораторию разведывательной службы. Утверждалось, что больному писателю ввели сыворотку с бактериями, привезённую из данной лаборатории, и эта вакцина не представляла опасности для здорового человека, но была убийственной для пожилого человека, который на протяжении многих лет страдал от хронического туберкулеза.

Сотрудник службы безопасности, отвечавший за охрану особняка Горького, писал в своих мемуарах о том, что многие врачи выразили готовность лечить больного писателя, однако их просьбы были отклонены. Кроме того, он упоминал, что ампула, посланная российским консулом в Париже, считалась большим открытием и великим исцеляющим лекарством, однако именно эта вакцина ухудшила здоровье писателя и стала причиной его смерти.

Кто, по вашему мнению, был заинтересован в смерти Горького? Выполнил ли Ягода эту работу по приказу Сталина или последний ничего не знал? Некоторые исследователи утверждают, что троцкистская оппозиция внутри большевистской партии ликвидировала Горького, но это противоречит действительности, так как лидеры троцкистов, которые были осуждены и приговорены к казни, были друзьями писателя, как, к примеру, Каменев, спасших Горького от высылки из страны за несколько лет до этого. Мы считаем, что настоящей причиной убийства Горького является необходимость создания подготовительной почвы для массовых репрессий и судебных процессов 1937-1938 годов, благодаря которым Сталин ликвидировал оппозицию своей абсолютной диктатуре как внутри партии, так и среди интеллектуальной элиты. Согласно официальному отчету, подготовленному службой разведки по просьбе Хрущева после смерти Сталина, и рассекреченному в годы «перестройки», в среднем число казненных по обвинению в оппозиции режиму в 1937-1938 годы составляло около тысячи человек в день. Огромный моральный авторитет великого писателя стал бы препятствием для выполнения Сталиным его кровавого плана, учитывая противодействие писателя всем проявлениям неоправданного насилия.

Сталин пытался использовать имя и репутацию Горького, его моральное влияние, чтобы завоевать общественное мнение, и не относился к писателю как к человеку, имевшему собственное мнение касательно того, что происходит в стране. В течение 40 лет Горький являлся авторитетом даже для тех, кто ненавидел его политических союзников.

Работа Горького была движущей силой освободительных движений по всему миру, особенно в странах, где обществом руководили реакционные режимы, включая Ирак . На сегодняшний день сотни иракцев носят имена некоторых героев романов Горького, такие как Павел, Иван и другие.