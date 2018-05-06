В крымских горах упала и травмировалась женщина

СИМФЕРОПОЛЬ , 6 мая — РИА Новости Крым . Крымские спасатели оказали помощь женщина в горах в районе Ялты. Об этом сообщают в ГУ МЧС России по РК.

Сообщение о том, что во время прогулки вблизи горы «Иограф» (Ялта), упала и травмировалась женщина, поступило в службу спасения в субботу в 11.20. На место немедленно выехали спасатели.

По прибытию на место происшествия оказалось, что женщина ушибла ногу и самостоятельно передвигаться не может.

"Имея при себе все необходимое снаряжение, крымские спасатели оказали доврачебную помощь и наложив шину на поврежденную ногу провели эвакуацию пострадавшей в безопасное место", — говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

После этого специалист «Крым-СПАСа» передали пострадавшую сотрудникам скорой медицинской помощи.