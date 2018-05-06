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Керченский пролив освятили с гигантского аэростата «Россия»
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Керченский пролив освятили с гигантского аэростата «Россия» 

РИА Новости 37 минут назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
Гигантский тепловой аэростат «Россия» 6 мая совершил перелет с Кубани в Крым честь Дня Победы, символически соединив два берега. Во время перелета митрополит Феодосийский и Керченский Платон освятил с воздуха Керченский пролив, сообщает организатор мероприятия Благотворительный фонд святителя Луки. Летательный аппарат стартовал рано утром с побережья неподалеку от порта Кавказ и, проплыв по воздуху над Крымским мостом, примерно через час приземлился в городе Керчь. Оболочку воздушного шара украсили государственным флагом России, флагами всех субъектов страны, изображением орденов Победы и Великой Отечественной войны. Подобный перелет через Керченский пролив стал первым в истории и претендует на рекорд.
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