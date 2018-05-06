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В Крыму еще на три дня объявлена высокая пожароопасность
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В Крыму еще на три дня объявлена высокая пожароопасность 

РИА Новости Крым 43 минуты назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая — РИА Новости Крым. В Крыму вновь объявили экстренное предупреждение о высокой пожароопасности. Об этом сообщают в ГУ МЧС России по РК.
"По данным ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» 7-9 мая в Крыму сохранится чрезвычайная пожарная опасность", — говорится в сообщении.
В связи с этим в ведомстве просят не разводить костры и не разжигать мангалы вблизи деревьев или сухой травы. Кроме того, запрещено бросать горящие окурки, использовать пиротехнику и оставлять в лесу пропитанный горючим материалом материал, а бутылки и другой мусор с лесных полян забирать с собой. Также категорически запрещается жечь траву и стерню на полях.
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