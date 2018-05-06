В Крыму еще на три дня объявлена высокая пожароопасность

СИМФЕРОПОЛЬ , 6 мая — РИА Новости Крым . В Крыму вновь объявили экстренное предупреждение о высокой пожароопасности. Об этом сообщают в ГУ МЧС России по РК.

"По данным ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» 7-9 мая в Крыму сохранится чрезвычайная пожарная опасность", — говорится в сообщении.

В связи с этим в ведомстве просят не разводить костры и не разжигать мангалы вблизи деревьев или сухой травы. Кроме того, запрещено бросать горящие окурки, использовать пиротехнику и оставлять в лесу пропитанный горючим материалом материал, а бутылки и другой мусор с лесных полян забирать с собой. Также категорически запрещается жечь траву и стерню на полях.