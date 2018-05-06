СМИ: Белый дом нанял разведфирму для дискредитации советников Обамы

Согласно этим данным, официальные лица Трампа связались с фирмой, чье название не разглашается, и попросили ее руководство найти компрометирующую личную информацию о бывшем заместителе советника по национальной безопасности Бене Родосе и Колине Кале, советнике вице-президента по вопросам безопасности Джона Байдена.

Предполагалось, что цель миссии — найти любые сведения, которые могут быть использованы администрацией Трампа для дискредитации ядерной сделки с Ираном , подписанной между Тегераном и «шестеркой» (пять постоянных членов Совета Безопасности ООН Германия ). В настоящее время глава Белого дома решает — пролонгировать ли американскую подпись под соглашением, срок которого истекает 12 мая. Родос и Каль играли ключевую роль в выработке соглашения с американской стороны.

По полученной информации, частную фирму просили изучить личные отношения Родоса и Каля, какую-либо связь этих чиновников с дружественными Ирану лоббистами, а также то, извлекли ли данные лица какие бы то ни было личные или политические выгоды из этой сделки.

"Идея заключалась в том, что люди, работающие на Трампа, получив выгодную им информацию, смогут дискредитировать тех, кто играл ключевую роль в заключении сделки, что облегчило бы Белому дому выход из нее", — заключает The Observer со ссылкой на неназванного источника, знакомого с сутью операции.

Родос назвал этот шаг «пугающе авторитарным». «Я этого не знал, хотя, к сожалению, я не удивлен», — сказал он.

Белый дом отказался от комментариев, отмечает The Hill.

Ранее Трамп и его помощники заявили, что на следующей неделе США выйдут из ядерного соглашения с Ираном, если Тегеран не пойдет на значительные уступки в своей программе создания баллистических ракет.

Напомним, что в апреле президент Франции Эммануэль Макрон посетил Белый дом с официальным государственным визитом и предпринял последнюю попытку убедить Трампа остаться в соглашении. После визита Макрон сказал журналистам, что, по его мнению, глава Белого дома выйдет из сделки.

"Мое мнение — я не знаю, что решит ваш президент — это то, что он избавится от этой сделки самостоятельно, по внутренним причинам", — сказал Макрон. По его словам, такой шаг «может сработать в краткосрочной перспективе, но он очень недальновиден в среднесрочной и долгосрочной перспективе».