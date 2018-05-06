Граница на замке: в Крыму открыли новую погранзаставу

Глава РК Сергей Аксенов и начальник Погрануправления ФСБ России по РК Юрий Звирык открыли новую погранзаставу в селе Яснополянском Джанкойского района

По словам Сергея Аксенова, для выполнения задач сотрудниками пограничной службы создаются все необходимые условия.

"Испытываем чувство гордости, видим, как модернизируются и строятся пограничные заставы. Мы были здесь год назад, здесь было чистое поле, палаточный городок. Условия, конечно, несопоставимые. Российская Федерация сегодня создает все для того, чтобы пограничники несли службу полностью оснащенными и в нормальных бытовых условиях. Считаю, что сегодня у ребят есть все возможности для того, чтобы с честью выполнять задачи. Мы в вас верим, знаем, что граница на замке", — сказал глава Крыма.

Аксенов также поблагодарил Погрануправление ФСБ России по РК за профессиональное выполнение обязанностей и пожелал «удачной службы и поменьше нарушений».

В свою очередь начальник Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым Юрий Звирык заявил, что за полтора года после указа президента РФ об усилении границ Крыма проделана большая работа по выявлению возможных нарушений госграницы и задержанию причастных к этому. Он также отметил, что «созданы все условия для быта личного состава семей».