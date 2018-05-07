«Он воевал. Он заслужил»: Мурманск чтит память крымского татарина

Нури Билялов медленно идет меж плит по территории мемориала. С одной стороны — стела с тысячами имен, с другой — таблички на могилах. «Где же?», — спрашивает он внука Эрнеста и правнука Исмаила. «Вот тут», — вместе они ищут в списке по алфавиту. Вот надпись: «Белялов Р.». 90-летний глава семьи останавливается и долго молча смотрит на холодный гранит.

Вокруг кипит подготовка к памятным мероприятиям. 6 мая, перед Днем Победы, со всей Мурманской области люди съезжаются в долину Славы, на место захоронения погибших воинов Заполярья. Здесь уже военные, сотрудники администрации, общественники, иностранные гости из Норвегии , журналисты. За спиной группа подростков громко включила на мобильном телефоне «Нам нужна одна Победа» — шумят, поют. В этом гвалте три поколения мужчин долго молча смотрят на надгробье — ждут, когда старший скажет слово. Нури Билялов раскрывает перед собой ладони и тихо читает дуа. Внук и правнук молятся рядом.

Молитва над могилой Ресуля Белялова

У себя дома, в селе Некрасово Красногвардейского района Республики Крым , Нури Билялов помогает местному имаму, а потому принимает самое активное участие в жизни общины. Свадьба, рождение, прощание с ушедшим — ни одно событие без него не обходится. Сейчас на полуострове +30°С, вовсю отмечают самый веселый и широкий праздник крымских татар — Хыдырлез. Традиционно им заканчивают весенние полевые работы: танцуют, поют, много готовят и едят, выбирают самого сильного парня в борьбе куреш, яркие национальные наряды девушек конкурируют с разноцветием крымского мая.

В Мурманской области все еще лежит снег, а приезжие южане радуются, что температура прогрелась аж до +5°С. Меньше всего Нури ожидал найти родного брата спустя 76 лет поисков в этом северном краю.

Сегодня он привез на могилу горсть крымской земли и гранитную табличку с копией единственного фото, что хранилось в семье. Домой он заберет землю из долины Славы. Что с ней делать, еще не решил, но говорит, что она должна остаться на полуострове. После войны, депортации и возвращения Нури Билялов уверен: из Крыма больше никуда не нужно уезжать, семья должна жить на Родине.

Ледяной ад Наутси

В 2008 году Андрей Фетисов , командир поискового отряда «Застава Святого Ильи Муромца», приехал в приграничную зону России Финляндии . Здесь, в тундре, он проходил когда-то срочную службу и слышал, что у сопки Минная были захоронения погибших здесь же, в лагере люфтваффе, советских военнопленных. Объект назывался по расположенному на этих землях саамскому поселению Наутси.

"Помню, как я шел и вдруг задел что-то ногой. Зацепил, рассмотрел — упавший православный крест. Так мы начали там работать", — вспоминает Андрей Иванович.

Экспедиция подняла и захоронила в долине Славы 318 человек, нашли лишь четыре жетона военнопленных, установлено 111 имен. Больше всего жизней здесь забирал климат. 2,5 тысячи человек привезли в тундру, на голую землю, для строительства аэродрома в октябре, когда уже лежит снег. Зимой температура опускается порой до —60, а уж —40 — обычное дело. Ночевали в землянках и фанерных бараках. До первой весны дожили только самые молодые и здоровые. Исследователям удалось найти лишь одного выжившего — ему повезло быть переведенным в другой лагерь.

На мемориале встречаем местного историка и краеведа, Михаила Орешету. Михаил Григорьевич сопровождает группу норвежских ветеранов, но уделяет и нам внимание — о приезде семьи из Крыма он знает заранее.

Наутси — тяжелое место. Одно дело — останки павших на поле боя. Здесь же у многих были переломаны ноги и руки. Находили кости, связанные колючей проволокой. Издевались над пленными сильно. Ребята-поисковики, которые проводили работы, сами потом попросились: «Нам надо в церковь», — рассказывает Орешета, пока его не слышит Нури Билялов.

Не может не быть признан

Ресуль Белялов предположительно попал сюда после взятия в плен в Харьковском котле. Большая часть узников Наутси — именно оттуда, потому и строили аэродром для немецких юнкерсов интернациональным составом: русские, калмыки, белорусы, украинцы и даже крымский татарин.

"Он ушел в армию еще до войны, в 41-м. Мы даже ни одной фотографии его не получили. Были письма. Сначала — что он служит в танковых войсках на границе с Польшей , потом — что учат на артиллериста. Писем этих давно нет, они потерялись, когда я возвращался из депортации. Наш отец тоже пропал без вести в 42-м году, но под Керчью . Он участвовал еще в Первой мировой войне и по возрасту не должен был опять воевать, но пошел в военкомат просить, чтобы его забрали, а моего брата отпустили. Его призвали тоже. Брат тоже, конечно, оказался на фронте", — вспоминает о родных Нури-ага.

Сам он не служил, помогал партизанам в лесах родного Бахчисарайского района. Им нужны были сведения о количестве и расположении техники, и паренек из крымских татар незаметно их доставал. Выгонял пасти коров и брал с собой рогатку, для которой собирал камешки: в левый карман — по количеству танков, в правый — по количеству пушек. Сведения вместе с продовольственными запасами затем передавал партизанам.

На поездку в Мурманск в 90 лет Нури Билялов решился сразу, хотя ему предстояло не самое простое путешествие. Сначала из села в крымской степи в Симферополь , затем перелет в Москву , оттуда — в Мурманск.

"Я первый раз лечу, но он меня успокаивал. Сам же он вообще не переживал, сидел, читал газету", — рассказывает правнук Исмаил.

После долгого пути и в столь волнительной обстановке он не выказывает и тени усталости, часами на ногах и много шутит. Едва увидев территорию захоронения, уже ставит следующие цели: делать запросы в архивы, добиваться информации, узнать все, что может касаться жизни Ресуля.

Когда об истории семьи Биляловых узнали в редакции «России для всех», было принято решение помочь им поехать в Мурманск. Значительную поддержку оказала Елена Цунаева — руководитель Поискового движения России, глава комитета комиссии по делам молодежи, развитию добровольчества и патриотическому воспитанию Общественной палаты РФ . Помогли также сотрудники Мурманской областной администрации, местное отделение «Волонтеров Победы».

После новости о судьбе брата Нури Билялов часто говорит о том, как несправедливо, что у Ресуля нет ни одной медали. Погибший в плену представитель депортированного народа не мог получить ни одной из советских наград. До сих пор о брате вообще ничего не было известно. Место гибели открылось после передачи российским поисковикам копий персональных карт пленных, заведенных немцами.

Так не должно быть. Он же воевал. Он заслужил", — повторяет он и дает поручения внуку насчет дальнейших действий.

Для крымских татар этот вопрос очень важен даже после указа «О реабилитации», подписанного президентом РФ в апреле 2014 года. Ведь депортации подлежали все, в том числе и героически воевавшие за Родину, и ждавшие их с фронта семьи. В советские времена поднимать вопрос было трудно. При Украине было много политических спекуляций вокруг реабилитации, но не было самой реабилитации.

Вручение награды брата Нури Белялову

Мы до последнего держим в тайне небольшой сюрприз. Ведущий концерта в долине Славы вызывает на сцену Нури Билялова. «Сегодня с нами брат героя нашей Родины…» И многотысячная толпа слушает рассказ о судьбе крымского татарина Ресуля, который воевал и погиб здесь, в Заполярье. Звучат слова благодарности Нури Билялову за доблесть брата. Ему вручают медаль «Шагнувший в бессмертие», учрежденную фондом отряда «Застава Святого Ильи Муромца» в 2012 году для увековечения памяти погибших при выполнении воинского долга. «Ресулю Белялову — посмертно». Сойдя со сцены, 90-летний Нури-ага впервые за несколько дней пожаловался на усталость.

Спустя несколько часов он снова бодр, улыбается и говорит, что готов приехать сюда и в следующем году, чтобы привезти остальных внуков и правнуков.

Материал подготовлен авторами крымско-татарской версии портала «Россия для всех».