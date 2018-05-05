Ещё
Крымский татарин узнал о судьбе пропавшего в 42-м году брата спустя 76 лет
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Крымский татарин узнал о судьбе пропавшего в 42-м году брата спустя 76 лет 

РИА Новости 22 минуты назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Девяностолетний крымский татарин Нури Билялов спустя 76 лет узнал о судьбе пропавшего во время Великой Отечественной войны брата Ресуля, сообщает крымско-татарская версия портала "Россия для всех".
Ресуль Билялов попал в плен под Харьковом в 1942 году. Он был одним из 2,5 тысяч советских военнослужащих, угнанных в Польшу. Затем их перебросили на финскую территорию, которая сейчас входит в состав Мурманской области, для строительства военного аэродрома. Мужчина погиб в 1944 году в лагере для военнопленных Люфтваффе «Наутси».
Поисковики обнаружили останки более трехсот погибших в лагере в 2009 году, их перезахоронили на воинском мемориале «Долина Славы». В рамках работы по розыску семей солдат документы Белялова попали к крымским поисковикам, а они передали их в Духовное управление мусульман Крыма с просьбой разместить на имеющихся ресурсах. Благодаря неравнодушным подписчикам публикацию увидел внук Нури Билялова Эрнест Кешфи.
Сам Нури во время войны помогал партизанам, даже после депортации не переставал искать Расуля и мечтал назвать в его честь сына, однако стал отцом пятерых дочерей. Вести поиск было нелегко, так как в документах фамилию писали по-разному: Билялов, Белялов, Билолов. А после возвращения в Крым все письма с необходимыми для запросов в архивы фактами потерялись.
"Россия для всех" помогла Нури Билялову с внуком и правнуком приехать в Мурманск. Несмотря на возраст, он сразу решил посетить место захоронения останков своего брата. По словам Нури, он не сомневался, что сумеет узнать о судьбе Расуля.
"Внук Эрнест сообщил мне, что брата нашли. Он занимался поисками. Мы давно понимали, что его нет в живых. Но теперь я знаю, где он лежит и что с ним стало. Я знаю, что родился он 22 октября 1921 года, а умер 25 марта 1944 года. Это очень нужно. Спасибо Эрнесту, спасибо всем добрым людям, как вы, кто это делает и находит погибших. Будем искать информацию в архивах о нем и о моем отце, который также пропал без вести под Керчью. У нас нет даже никаких документов. До сих пор была только одна фотография брата", — сказал Нури.
В воскресенье, 6 мая, у мемориала в Долине Славы традиционно собираются ветераны, родственники захороненных здесь воинов, жители Мурманской области. В этот день на месте захоронения останков Ресуля Билялова впервые побывают Нури, его внук и правнук.
РИА Новости: последние новости
Крымские власти рассказали о межнациональном согласии в республике В Симферополе на первомайскую демонстрацию вышли около 27 тысяч человек В Крыму предложили развивать бренд черноморской кухни
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
МВД выступило с заявлением по акциям в субботу418
«Будьте осторожны»: москвичей ждет бессонная ночь68
Пропавшего в США Ярошенко нашли18
ЕС отреагировал на задержания на акциях в РФ208
Как Россия ответила на угрозы украинского адмирала260
Видео
00:59
РФ призвали готовиться к блокаде Керченского пролива
В мире
00:31
Пенсионер с тростью помог поймать вооруженного подростка
Криминал Происшествия
04:25
Россиянам придумали новый налог
Экология Общество
00:58
На Украине установили билборды о походе на Крым
Украина В мире
04:16
«Никогда больше»: Киркоров выступил с заявлением
Шоу-бизнес
Появились подробности о несогласованной акции в Москве
Общество
00:18
Названа причина задержания Навального
Общество
00:51
Крокодил выпал с балкона пятого этажа под Одессой
Происшествия В мире
00:35
Опубликованы кадры ликвидации стрелка в Нижнем Новгороде
Происшествия
02:08
В Симферополе загорелся полигон с отходами
Пожары Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение