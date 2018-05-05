Крымский татарин узнал о судьбе пропавшего в 42-м году брата спустя 76 лет

МОСКВА , 5 мая — РИА Новости . Девяностолетний крымский татарин Нури Билялов спустя 76 лет узнал о судьбе пропавшего во время Великой Отечественной войны брата Ресуля, сообщает крымско-татарская версия портала " Россия для всех".

Ресуль Билялов попал в плен под Харьковом в 1942 году. Он был одним из 2,5 тысяч советских военнослужащих, угнанных в Польшу . Затем их перебросили на финскую территорию, которая сейчас входит в состав Мурманской области , для строительства военного аэродрома. Мужчина погиб в 1944 году в лагере для военнопленных Люфтваффе «Наутси».

Поисковики обнаружили останки более трехсот погибших в лагере в 2009 году, их перезахоронили на воинском мемориале «Долина Славы». В рамках работы по розыску семей солдат документы Белялова попали к крымским поисковикам, а они передали их в Духовное управление мусульман Крыма с просьбой разместить на имеющихся ресурсах. Благодаря неравнодушным подписчикам публикацию увидел внук Нури Билялова Эрнест Кешфи.

Сам Нури во время войны помогал партизанам, даже после депортации не переставал искать Расуля и мечтал назвать в его честь сына, однако стал отцом пятерых дочерей. Вести поиск было нелегко, так как в документах фамилию писали по-разному: Билялов, Белялов, Билолов. А после возвращения в Крым все письма с необходимыми для запросов в архивы фактами потерялись.

"Россия для всех" помогла Нури Билялову с внуком и правнуком приехать в Мурманск . Несмотря на возраст, он сразу решил посетить место захоронения останков своего брата. По словам Нури, он не сомневался, что сумеет узнать о судьбе Расуля.

"Внук Эрнест сообщил мне, что брата нашли. Он занимался поисками. Мы давно понимали, что его нет в живых. Но теперь я знаю, где он лежит и что с ним стало. Я знаю, что родился он 22 октября 1921 года, а умер 25 марта 1944 года. Это очень нужно. Спасибо Эрнесту, спасибо всем добрым людям, как вы, кто это делает и находит погибших. Будем искать информацию в архивах о нем и о моем отце, который также пропал без вести под Керчью . У нас нет даже никаких документов. До сих пор была только одна фотография брата", — сказал Нури.

В воскресенье, 6 мая, у мемориала в Долине Славы традиционно собираются ветераны, родственники захороненных здесь воинов, жители Мурманской области. В этот день на месте захоронения останков Ресуля Билялова впервые побывают Нури, его внук и правнук.