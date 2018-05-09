Аэронавты первыми в истории перелетели из Краснодарского края в Крым 

Аэронавты на воздушных шарах впервые в истории перелетели из Краснодарского края в Крым через Керченский пролив, сообщили «АиФ-Юг»организаторы акции.
60-километровый воздушный марш на четырех аэростатах стартовал из поселка Гаркуша Темрюкского района.
Полет был посвящен ветеранам Великой Отечественной войны, фронтовикам, труженикам тыла.
В состав команды вошли: Роман Кучерявый, президента Федерации спортивного воздухоплавания Краснодарского края, москвича Дениса Володина, Юрия Перкова из города Феодосия и ростовчанина Максима Шалякина
Участники пролетели над Мемориалом воинской славы и памяти павших в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, расположенным на керченской горе Митридат. Затем, изменив траекторию полета, команда миновала Крымский мост. Посадку пилоты совершили уже вдали от Керчи, в районе крымского поселка Багерово.