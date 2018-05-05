Какие народы живут на Северном Кавказе

В данной связи, кстати, возникает вопрос: сколько нужно прожить в определенной местности, чтобы стать «коренным народом»? И можно ли, например, под это определение отнести евреев, которые живут на Северном Кавказе тысячелетия? Или, скажем, караимов, которые считаются выходцами из Хеттского царства? Их немного, но они тоже представлены в регионе.

Коренные народы

Коренные народы Кавказа предпочитают жить на своих землях. Абазины селятся в Карачаево-Черкесии, где их численность превышает 36 тысяч. Абхазы проживают там же, либо в Ставропольском крае. Но больше всего в этой республике карачаевцев (194 324 человек) и черкесов (56 446). Еще в Карачаево-Черкесии проживают 15 654 ногайца.

В Дагестане живут 850 011 аварцев, 490 384 даргинца, 385 240 лезгин, 118 848 табасаранов, 40 407 ногайцев, 27 849 рутульцев (юг Дагестана), почти 30 тысяч агулов и чуть больше 3 тысяч татар.

Осетины (459 688 человек) селятся на своих землях в Северной Осетии. Около 10 тысяч осетин живут в Кабардино-Балкарии, чуть более трех тысяч — в Карачаево-Черкесии и только 585 человек — в Чечне

Большинство чеченцев проживают в самой Чечне — 1 206 551 человек. Причем почти 100 тысяч знают только родной язык. Еще около 100 тысяч чеченцев живут в Дагестане, и около 12 тысяч — на Ставрополье. В Чечне проживают около 3 тысяч ногайцев, примерно 5 тысяч аварцев, почти полторы тысячи татар, столько же турок и табасаранов. Там же живет 12 221 кумык. Русских в Чечне осталось 24 382 человека, казаков — 305. [С-BLOCK]

Балкарцы (108 587) заселяют Кабардино-Балкарию и почти не селятся в других местах Северного Кавказа. Кроме них в республике живут полмиллиона кабардинцев и около 14 тысяч турок. Среди крупных национальных диаспор можно выделить корейцев, осетин, татар, черкесов и цыган. Между прочим, последних больше всего в Ставропольском крае, их там свыше 30 тысяч. И еще около 3 тысяч живут в Кабардино-Балкарии. В других республиках цыган мало.

Ингуши в количестве 385 537 человек живут в родной Ингушетии. Кроме них там проживают 18 765 чеченцев, 3 215 русских, 732 турка. Среди редких национальностей встречаются езиды, карелы, китайцы, эстонцы и ительмены.

Русское население сосредоточено в основном на пахотных землях Ставрополья — 223 153 человека. Еще 193 155 человек живут в Кабардино-Балкарии, около 3 тысяч — в Ингушетии, чуть больше 150 тысяч — в Карачаево-Черкесии и 104 020 — в Дагестане. В Северной Осетии проживают 147 090 русских.

Пришлые народы

Среди пришлых народов можно выделить несколько групп. Это выходцы с Ближнего Востока и из Средней Азии, например, пакистанцы, афганцы, персы, турки, узбеки, туркмены, уйгуры, казахи, киргизы, арабы, ассирийцы, курды.

Вторая группа — это люди из самых разных областей России : манси, ханты, марийцы, мордва и даже мордва-мокша, ненцы, татары, крымские татары, крымчаки, тувинцы, буряты, калмыки, карелы, коми, коми-пермяки, чуваши, шорцы, эвенки и эвенки-ламуты, якуты (их больше всего на Ставрополье — 43 человека, и совсем нет в Ингушетии), алеуты, камчадалы, юкагиры, коряки (9 человек живут на Ставрополье и один — в Дагестане), секульпы (редкая северная народность), кереки и один представитель народности кеты с берегов Енисея.

На Ставрополье имеется довольно немалочисленная диаспора немцев — 5 288 человек. Немцы также живут в Дагестане, Осетии и Чечне. [С-BLOCK]

Среди населения Северного Кавказа есть и приехавшие из стран СНГ. Украинцев больше всего в Ставропольском крае — 30 373 человека. Из числа всех республик самая крупная диаспора находится в Северной Осетии — тут украинцев в 2010 году было чуть более трех тысяч. Кстати, в связи с последними событиями их количество там может изрядно вырасти.

Азербайджанцы расселились по всему региону. Больше всего их в Дагестане — 130 919, в Ставрополье — 17 800, в Осетии — 2 857, в Чечне — 696, в Кабардино-Балкарии — 2 063, в Карачаево-Черкесии — 976 человек.

Армяне тоже распространились по Северному Кавказу. На Ставрополье их 161 324 человека, в Северной Осетии — 16 235 человек, в Кабардино-Балкарии — 5 002 человека и в Дагестане — 4 997 человек.

Живут на Северном Кавказе также молдаване, в общей сложности около полутора тысяч человек.

Представлены на Северном Кавказе и гости из далеких стран. Это сербы и хорваты, словенцы и словаки, румыны, финны, французы, британцы, американцы, испанцы, итальянцы, индийцы, кубинцы, японцы, вьетнамцы, китайцы и даже монголы. Но их, конечно, мало — всего по несколько человек.