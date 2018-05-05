Хыдырлез в Бахчисарае: танцы, угощения и самая большая феска в мире

В Бахчисарае 5 мая народными гуляньями отмечают Хыдырлез — тюркский национальный праздник, символизирующий наступление лета и надежду на хороший урожай. После воссоединения Крыма Россией он стал приобретать новые формы и стал объединительным не только для крымских татар, но и для всех крымчан.

Сегодня в Бахчисарай отпраздновать Хыдырлез приехали национальные творческие коллективы и мастера народных промыслов со всех регионов Крыма.

Руслан Бальбек. Люди разных национальностей поздравляют крымских татар и вместе радуются этому празднику. «Это взаимопроникновение культур, это очень важно», — сказал журналистам депутат Государственной думы

Как анонсировалось ранее, к Хыдырлезу была сшита самая большая в мире женская феска — традиционный головной убор у тюркских народов. Ее сшили из красного бархата специально к празднику. Диаметр составил 1,5 метра, высота — 60 сантиметров.

Муфтий мусульман Крыма Эмирали Аблаев прикрепил к головному убору специальную монету с символом Хыдырлеза, передает Крыминформ

В некоторых странах Ближнего Востока феску носят исключительно мужчины. В Крыму же феска пользуется популярностью у женщин. Ее часто украшают дорогой вышивкой, камнями и монетами, рассказала мастер по традиционным костюмам Эльмира Хайрулаева.

"Крымская природа отличается от других регионов, поэтому орнаменты и узоры у нас свои. В нашей вышивке используется много цветов, шиповник. По этим орнаментам очень легко определить феску крымских татар", — пояснила она.

В этом году празднование Хыдырлеза впервые было перенесено на новое место: в Бахчисарай, на специально выделенную площадку.

Видеокадры, как проходит праздник крымских татар в Бахчисарае, размещены в «Фейсбуке» информагентства Крыминформ.