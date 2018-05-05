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Крымские власти рассказали о межнациональном согласии в республике
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Крымские власти рассказали о межнациональном согласии в республике 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
БАХЧИСАРАЙ (Крым), 5 мая — РИА Новости. В Крыму отсутствует межнациональная напряженность, мир и стабильность обеспечены на высочайшем уровне, заявил вице-премьер крымского правительства, курирующий межнациональные отношения, Дмитрий Полонский.
"В Крыму отсутствует межнациональная напряженность и проблематика, которая бы влияла на межнациональные или межконфессиональные отношения. Мир и стабильность обеспечены на высочайшем уровне", — сказал РИА Новости Полонский.
По его словам, крымчане различных национальностей всегда вместе празднуют свои национальные праздники.
В субботу крымские татары отмечают традиционный национальный праздник земледелия Хыдырлез, по этому случаю в Бахчисарая проходят массовые гуляния.
Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>
Глава Республики Крым Сергей Аксенов во время празднования крымско-татарского праздника Хыдырлез в Крыму. 5 мая 2018
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