Крымские власти рассказали о межнациональном согласии в республике 

БАХЧИСАРАЙ (Крым), 5 мая — РИА Новости. В Крыму отсутствует межнациональная напряженность, мир и стабильность обеспечены на высочайшем уровне, заявил вице-премьер крымского правительства, курирующий межнациональные отношения, Дмитрий Полонский.
"В Крыму отсутствует межнациональная напряженность и проблематика, которая бы влияла на межнациональные или межконфессиональные отношения. Мир и стабильность обеспечены на высочайшем уровне", — сказал РИА Новости Полонский.
По его словам, крымчане различных национальностей всегда вместе празднуют свои национальные праздники.
В субботу крымские татары отмечают традиционный национальный праздник земледелия Хыдырлез, по этому случаю в Бахчисарая проходят массовые гуляния.
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Глава Республики Крым Сергей Аксенов во время празднования крымско-татарского праздника Хыдырлез в Крыму. 5 мая 2018