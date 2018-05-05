Крымские власти рассказали о межнациональном согласии в республике

"В Крыму отсутствует межнациональная напряженность и проблематика, которая бы влияла на межнациональные или межконфессиональные отношения. Мир и стабильность обеспечены на высочайшем уровне", — сказал РИА Новости Полонский.

По его словам, крымчане различных национальностей всегда вместе празднуют свои национальные праздники.

В субботу крымские татары отмечают традиционный национальный праздник земледелия Хыдырлез, по этому случаю в Бахчисарая проходят массовые гуляния.

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