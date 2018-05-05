Ещё
История крымских татар полная боли
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

История крымских татар полная боли 

ИноСМИ 1 час назад
Фото: ИноСМИ
В рамках мероприятий, организованных Тюркологическим клубом Университета Орду, состоялась лекция профессора Университета Билькент Хакана Кырымлы (Hakan Kırımlı) на тему «Изгнание крымских татар и крымские татары в наши дни», информирует «Миллиет».
Профессор Кырымлы рассказал о принудительных переселениях, с которыми сталкивались крымские татары в своей истории в результате политики России в направлении уничтожения тюркоязычных и мусульманских обществ, сообщает газета.
Кырымлы, обратил внимание на то, что Россия лишила крымских татар покоя с экономической, религиозной, политической точек зрения и принудительно выслала их с полуострова. «Говоря о Крыме и его истории, нужно также упомянуть сохранившуюся до сих пор боль. В ходе принудительного переселения, проводившегося до тех пор, пока на полуострове не осталось ни одного татарина, сотни татар были бесчеловечно, словно сельди в бочке отправлены в Центральную Азию, оставлены без еды и воды, и многие из них погибли по дороге. Часть крымских татар, наводнивших Османскую империю гигантскими волнами, прибыла и в Орду».
ИноСМИ: последние новости
Российский истребитель потерпел крушение при «инциденте» у берегов Сирии. Двое погибших Экраноплан возвращается на маршрут Таллин — Хельсинки BBC: Сергей Скрипаль просил у Путина прощения и хотел вернуться в Россию
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Авианосец «Шторм» изменит баланс в трех регионах мира705
РФ обвинили в использовании «нового лазерного оружия»179
МИД прояснил ситуацию с приглашением Грибаускайте47
В Анталье погиб турист из России20
Выпуск «Бесогона» Михалкова сняли с эфира169
Видео
00:59
РФ призвали готовиться к блокаде Керченского пролива
В мире
02:08
В Симферополе загорелся полигон с отходами
Пожары Происшествия
00:42
МИД прояснил ситуацию с приглашением Грибаускайте
Политика
01:34
Жилье в Абхазии: опасно, но очень дешево
Недвижимость Статьи
00:35
В Нижнем Новгороде обезвредили напавшего на полицейских
Криминал Происшествия
00:36
Маккейн не исключил скорой смерти
В мире Происшествия
01:39
Россиян предупредили об аномальной жаре
Погода Общество
05:23
Дипломаты РФ превратили кадр из фильма в обращение к Мэй
Политика
03:55
Киркоров ответил недоброжелателям
Шоу-бизнес
00:42
Грибаускайте не пригласили на инаугурацию Путина
Политика Конфликты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение