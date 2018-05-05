История крымских татар полная боли 

В рамках мероприятий, организованных Тюркологическим клубом Университета Орду, состоялась лекция профессора Университета Билькент Хакана Кырымлы (Hakan Kırımlı) на тему «Изгнание крымских татар и крымские татары в наши дни», информирует «Миллиет».
Профессор Кырымлы рассказал о принудительных переселениях, с которыми сталкивались крымские татары в своей истории в результате политики России в направлении уничтожения тюркоязычных и мусульманских обществ, сообщает газета.
Кырымлы, обратил внимание на то, что Россия лишила крымских татар покоя с экономической, религиозной, политической точек зрения и принудительно выслала их с полуострова. «Говоря о Крыме и его истории, нужно также упомянуть сохранившуюся до сих пор боль. В ходе принудительного переселения, проводившегося до тех пор, пока на полуострове не осталось ни одного татарина, сотни татар были бесчеловечно, словно сельди в бочке отправлены в Центральную Азию, оставлены без еды и воды, и многие из них погибли по дороге. Часть крымских татар, наводнивших Османскую империю гигантскими волнами, прибыла и в Орду».