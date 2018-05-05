История крымских татар полная боли

В рамках мероприятий, организованных Тюркологическим клубом Университета Орду, состоялась лекция профессора Университета Билькент Хакана Кырымлы (Hakan Kırımlı) на тему «Изгнание крымских татар и крымские татары в наши дни», информирует «Миллиет».

Профессор Кырымлы рассказал о принудительных переселениях, с которыми сталкивались крымские татары в своей истории в результате политики России в направлении уничтожения тюркоязычных и мусульманских обществ, сообщает газета.