Тысячи крымских татар отмечают в Бахчисарае национальный праздник плодородия «Хыдырлез»

БАХЧИСАРАЙ / Крым /, 5 мая. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова /. Тысячи жителей Крыма отмечают в субботу в Бахчисарае национальный праздник крымских татар «Хыдырлез». Гости могут познакомиться с культурой, кухней и традициями коренного народа полуострова, а также увидеть специально изготовленный для этого дня крымско-татарский женский головной убор — феску — гигантских размеров, передает корреспондент ТАСС с места события.

"Хыдырлез" — древний тюркский праздник земледелия, посвященный завершению весенних полевых работ и отгона скота на летние пастбища. Он символизирует наступление тепла и приход лета. Название «Хыдырлез» происходит от имен двух мусульманских святых — Хыдыра и Ильяса. Этот праздник отмечают танцами, песнями и играми.

По словам зампредседателя комитета Госдумы по делам национальностей Руслана Бальбека, «Хыдырлез» в Крыму отмечали всегда, но такой размах этот праздник приобрел только после воссоединения Крыма с Россией . «Мы ожидаем на празднике в течение всего дня не менее 50 тыс. человек. В сравнении с украинским периодом Крыма число гостей праздника возросло в разы», — сказал Бальбек ТАСС. В 2017 году «Хыдырлез» также посетили порядка 50 тыс. человек, а в 2016 году на празднике побывали 35 тыс. человек.

По словам депутата, праздник направлен на поддержку и развитие национальных культур проживающих на полуострове народов. «Для Крыма „Хыдырлез“ стал традиционным праздником. Если в украинский период он был моноэтническим, то есть чисто крымско-татарским, то в российском Крыму он стал объединять не только крымских татар, но и жителей Крыма других национальностей. Этот праздник стал объединять людей вне зависимости от национальности, вероисповедания», — уверен депутат Госдумы

Бальбек рассказал, что на этот праздник съехались крымчане «со всех уголков полуострова для того, чтобы увидеть друг друга, пообщаться, показать себя». «На „Хыдырлез“ традиционно на природе устраиваются массовые гуляния, поэтому сегодня гостей праздника ждет и концертная программа, и различные конкурсы, и спортивные турниры по крымско-татарской национальной борьбе „Куреш“, — рассказал Бальбек. Во время „Хыдырлеза“ гости праздника могут познакомиться с богатой крымско-татарской культурой, кухней, традициями, добавил он. „Нас это радует, потому что происходит взаимопроникновение культур, люди ближе узнают друг друга“, — добавил собеседник агентства.

Процветание и единство

Праздник организован в соответствии с указом главы Крыма Сергея Аксенова и направлен на поддержку и развитие национальных культур проживающих на полуострове народов.

»Праздничные мероприятия направлены на сохранение культуры, традиций, самобытности крымско-татарского народа.

При этом посмотрите, каким объединяющим стал наш праздник: сегодня здесь люди всех национальностей, всех вероисповеданий.

Этим праздником мы только укрепляем многонациональную дружбу в нашем российском Крыму", — сказал Аксенов, открывая праздник.

"Мы трепетно относимся, чтобы сохранить исключительность и индивидуальность каждого народа, населяющего Крым.

Только в таком единстве, только в таком согласии мы вместе преодолеем все препятствия, которые появляются на нашем пути. Крыму нашему — процветания и единства", — добавил Аксенов.

Новый символ «Хыдырлеза»

Специально для крымско-татарского праздника народные мастера изготовили феску гигантских размеров — полтора метра в диаметре и высотой 60 см. Именно она стала символом нынешнего «Хыдырлеза», сообщили организаторы праздника.

"Почему именно женский головной убор? Потому что в крымско-татарской духовности большое место занимает женское начало. В будущем эту феску будут выносить каждый год на каждом «Хыдырлезе» как символ сохранения традиционных ценностей", — пояснил Бальбек.

Председатель Госкомитета по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Республики Крым Ленур Абдураманов, в свою очередь, рассказал агентству, что крымско-татарские мастера готовили феску несколько месяцев, ее размеры могут претендовать на мировой рекорд. «Будем привлекать соответствующие службы, чтобы они зафиксировали это [рекорд]», — рассказал глава комитета.

"Хыдырлез" любит удивлять гостей рекордами. Так, в прошлом году на празднике крымские повара приготовили гигантский чебурек. Блюдо длиной почти три метра могло бы претендовать на мировой рекорд, считают организаторы акции.

А в 2016 году участники национального праздника развернули самый большой флаг крымских татар, который, по их мнению, мог быть занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый большой крымско-татарский флаг. Его параметры — 30 на 24 м.

На территории Крыма проживают представители 175 национальностей. Самой многочисленной группой являются русские (65%), на втором месте — украинцы (15,7%), на третьем — крымские татары (12%), которые являются коренным народом республики. Крымско-татарский язык наряду с русским и украинским в регионе признан государственным.