В Бахчисарае с размахом отмечают Хыдырлез

СИМФЕРОПОЛЬ , 5 мая — РИА Новости Крым . Песни, танцы и непередаваемый национальный колорит — Крым отмечает крымско-татарский праздник плодородия Хыдырлез. Уже по сложившейся традиции гостей со всего полуострова принимает Бахчисарайский район, однако на этот раз площадку перенесли в сам город Бахчисарай , в район городского водохранилища, передает корреспондент РИА Новости Крым с места событий.

Концертная программа стартовала в 10 утра — на центральной сцене выступают местные артисты. По периметру установлены и открыты несколько десятков павильонов, где города и районы полуострова рассказывают о себе и представляют «изюминку» своего региона. В выставочных павильонах жители и гости полуострова могут ознакомиться с традиционным убранством многонационального Крыма.

"Сегодня программа очень насыщенная, мы подготовили сюрпризы. Гостям представлена крымско-татарская кухня и все национальные традиции, — сказал в комментарии РИА Новости Крым глава Госкомнаца Ленур Абдураманов. — Сегодня здесь многолюдно, все крымчане в едином порыве приехали сюда, чтобы разделить с крымско-татарским народом праздник. Здесь царит атмосфера единения и дружбы".

Повсюду — запах ароматного кофе и пряностей, в палатках участников мероприятия угощают национальными сладостями. Повсюду царит праздничная атмосфера с настоящим крымским гостеприимством.

Чуть в стороне от павильонов разместилась большая детская игровая зона. Горки, батуты, карусели — юным гостям праздника скучать не приходится.

Хыдырлез — национальный праздник крымских татар, который символизирует плодородие, достаток и благополучие, отмечается он ежегодно в первую неделю мая массовыми гуляньями. С каждым годом количество участников мероприятия растет — в прошлом году народные гуляния собрали порядка 50 тысяч человек разных национальностей.