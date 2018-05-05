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В Бахчисарае с размахом отмечают Хыдырлез
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В Бахчисарае с размахом отмечают Хыдырлез 

РИА Новости Крым 3 часа назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая — РИА Новости Крым. Песни, танцы и непередаваемый национальный колорит — Крым отмечает крымско-татарский праздник плодородия Хыдырлез. Уже по сложившейся традиции гостей со всего полуострова принимает Бахчисарайский район, однако на этот раз площадку перенесли в сам город Бахчисарай, в район городского водохранилища, передает корреспондент РИА Новости Крым с места событий.
Концертная программа стартовала в 10 утра — на центральной сцене выступают местные артисты. По периметру установлены и открыты несколько десятков павильонов, где города и районы полуострова рассказывают о себе и представляют «изюминку» своего региона. В выставочных павильонах жители и гости полуострова могут ознакомиться с традиционным убранством многонационального Крыма.
"Сегодня программа очень насыщенная, мы подготовили сюрпризы. Гостям представлена крымско-татарская кухня и все национальные традиции, — сказал в комментарии РИА Новости Крым глава Госкомнаца Ленур Абдураманов. — Сегодня здесь многолюдно, все крымчане в едином порыве приехали сюда, чтобы разделить с крымско-татарским народом праздник. Здесь царит атмосфера единения и дружбы".
Повсюду — запах ароматного кофе и пряностей, в палатках участников мероприятия угощают национальными сладостями. Повсюду царит праздничная атмосфера с настоящим крымским гостеприимством.
Чуть в стороне от павильонов разместилась большая детская игровая зона. Горки, батуты, карусели — юным гостям праздника скучать не приходится.
Хыдырлез — национальный праздник крымских татар, который символизирует плодородие, достаток и благополучие, отмечается он ежегодно в первую неделю мая массовыми гуляньями. С каждым годом количество участников мероприятия растет — в прошлом году народные гуляния собрали порядка 50 тысяч человек разных национальностей.
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Комментарии  Ещё 3 источника 
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