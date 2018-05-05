Крымские виноделы намерены конкурировать с западными производителями вина

СИМФЕРОПОЛЬ , 5 мая. / ТАСС /. Виноделие в Крыму , о возрождении которого власти объявили сразу после воссоединения полуострова с РФ , в настоящее время находится на подъеме: здесь ежегодно закладывают сотни гектаров виноградников, приступили к разведению собственного посадочного материала, наращивают производство вина. Участники отрасли и власти полуострова заявляют, что рассчитывают на дальнейший рост в отрасли и намерены составить серьезную конкуренцию западным виноделам.

Бурный рост

В советские годы на Крымском полуострове было более 100 тыс. га виноградников, за украинский период регион потерял две трети. Столь серьезные потери минсельхоз республики связывает с нестабильной финансовой поддержкой отрасли во времена Украины . По данным властей, в Крыму плодоносят виноградники на площади 18,2 тыс. га, а в соседнем Севастополе — на 4,34 тыс. га.

После воссоединения Крыма с Россией власти решили возродить виноделие. За четыре года в двух регионах фермеры посадили около 2,7 тыс. га молодых саженцев винограда. Без господдержки не обошлось: по данным властей, в этом году виноградарям Крыма из бюджета выделят около 400 млн рублей субсидий на возмещение части затрат на закладку виноградников, в Севастополе — около 150 млн рублей. В прошлом году господдержка была не менее внушительной: в Крыму выделяли 441 млн рублей, в Севастополе, где виноделие и виноградарство относят к одной из основных отраслей городской экономики, — 97 млн Поддержка государством виноградарства в Крыму приносит плоды — площади новых виноградников ежегодно растут. В минсельхозе республики рассказали, что в 2018 году планируется заложить 1022 га виноградников, при этом в 2017 году в регионе было высажено 674 га, в 2016-м — 559 га, в 2015-м — 269 га, а в первый год после воссоединения Крыма с Россией в республике посадили 250 га молодых виноградников. По словам министра сельского хозяйства региона Андрея Рюмшина, перед Крымом стоит задача высаживать от 5 тыс. до 10 тыс. га виноградников год.

Южной Осетии, "Сегодня виноделие Крыма на подъеме, каждый руководитель борется за качество своей продукции, за ее реализацию. Крымские виноделы занимают почетное место в рейтингах на материковой части России. Наша продукция востребована в Казахстане Китае . Налоговые поступления от винодельческой отрасли возросли с 530 млн рублей в 2014 году и до 1,5 млрд рублей в 2017 году", — сказал Рюмшин.

В Севастополе также наращивают площади виноградников. «В 2014-2017 годах закладка виноградных насаждений была осуществлена на площади 931,02 га. Запланированная площадь закладки виноградников в 2018 году составляет 390 га», — сказали агентству в правительстве города.

Как следствие, растет урожай винограда на полуострове: в прошлом году он увеличился на 23% по сравнению с 2016 годом — до 66,2 тыс. тонн, а в Севастополе на 20,4% — до 18,3 тыс. тонн. В этом году власти обоих регионов ожидают урожай винограда на полуострове на уровне прошлого года. При этом крымские виноделы не планируют снижать объемы производства вина, уверены власти республики.

"За 2018 год объем производства вина виноградного винодельческими предприятиями Республики Крым ожидается на уровне не ниже объемов производства 2017 года (когда было произведено 4,9 млн декалитров — прим. ТАСС)", — отметили в минсельхозе Крыма. Севастополь в прошлом году произвел 1,64 млн декалитров виноматериалов.

Амбиции виноделов

Виноделы Крыма и Севастополя более оптимистичны в прогнозах роста отрасли. «Что касается выпуска [вина], у нас был хороший урожай в 2017 году, к тому же у нас увеличилась площадь плодоносящих виноградников. Поэтому в 2018 году планируем увеличить выпуск вина где-то на 20-25% — до 1,2 млн бутылок», — сказал агентству гендиректор винодельческого предприятия Alma Valley Андрей Григорьев

По его словам, в этом году предприятие планирует высадить 95 га виноградников, доведя их площадь до 295 га. «А в следующие три года мы доведем площадь наших виноградников в Альминской долине до 600 га. И в 2019 году мы начнем развитие виноградников в Севастопольской зоне, на землях, которые приобрели в прошлом году на аукционе правительства Севастополя. Там у нас 1 тыс. га, и в следующем году на 200 га будут высажены виноградники», — сказал Григорьев.

Крупное винодельческое предприятие «Массандра» также увеличивает площади своих виноградников. «За период с 2014 по 2016 годы в филиалах было посажено в общей сложности 71,56 га молодых виноградников (сейчас у винзавода 3658 га — прим. ТАСС)», — сказала гендиректор предприятия Янина Павленко

По ее словам, чтобы продолжить закладку виноградников, «Массандре» необходимо обрести права на земли и статус сельхозтоваропроизводителя. «Работа масштабная и кропотливая. После ее завершения и получения прав собственности на земли, планируем ежегодно высаживать порядка 200 га», — отметила собеседница агентства. Она добавила, что в сезон 2018 года и по урожаю, и по объему производства виноматериала «Массандра» сможет «выйти на средние показатели последних лет».

Расположенный на востоке Крыма «Завод марочных вин Коктебель» планирует в этом году заложить молодые виноградники от 50 до 100 га (сейчас у предприятия в аренде около 1,1 тыс.). «Затем мы должны будем выйти на ежегодные посадки по 100 га», — сказала агентству представитель ООО «ГСЗ», инвестора завода, Елена Якубчик.

Она отметила, что винзавод планирует в этом году увеличить объемы производства в 4-5 раз по сравнению с прошлым годом. «По году мы должны сработать как минимум на 2,5 млн декалитров вина. Наше вино востребовано. Мы уже вышли в федеральные торговые сети, работаем с ними и продолжаем свою экспансию», — сказала собеседница агентства.

Крымское дорогое?

Крымские виноделы заявили, что в этом году не планируют повышать цены на свою продукцию. «Цены мы повышать не планируем, постараемся сохранить для потребителя те цены, к которым они привыкли. Пока есть возможность не реагировать на некоторое повышение курса евро, хотя мы много комплектующих закупаем в Европе, но в то же время существенная часть наших затрат в рублях и не привязана напрямую к валютной составляющей», — пояснил агентству глава Alma Valley Андрей Григорьев. Представители «Завода марочных вин Коктебель» также считают, цены на крымское вино в этом году расти не будут из-за ограниченности спроса и жесткой конкуренции как среди российских производителей, так и с иностранными производителями.

Президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович , в свою очередь, считает, что цены на крымское вино в этом году продолжат «понемногу расти». «Предполагаю, что цены в этом году будут меняться вслед за ставкой рефинансирования — ставки по кредитам достаточно высокие, выше 10%. Кроме того, произошедший скачок доллара и евро скажется на комплектующих. Ничего радикального, но рост на 5-10% по итогам года гарантирован, это ежегодный рост по разным причинам», — сказал Попович корреспонденту ТАСС.

Он также полагает, что в этом году может несколько снизиться спрос на крымские вина. С 2014 года он был высок в первую очередь из-за того, что напитки с полуострова воспринимали как нечто совершенно новое, считает эксперт. Сейчас, по его словам, ситуация меняется.

Работающие на полуострове виноделы отмечают, что крымские вина не могут быть дешевыми в виду «хороших традиций производства». «Вино получается превосходное, дешевым оно быть не может. Но оно может быть дешевле импортных вин, с учетом логистики, таможенных сборов. Конкурировать мы можем, и мы уже побеждаем в этой борьбе», — считает Якубчик.

Председатель совета Ассоциации виноградарей и виноделов Севастополя, винодел Павел Швец также считает, что вина Крыма всегда будут «в дорогом сегменте» виноделия, потому что на полуострове применяются «сложные технологии виноградарства и виноделия». «Крым и особенно Севастополь всегда будут в такой элитной зоне, а Краснодарский край будет всегда житницей для производства массового продукта, и в Крыму просто не существует тех площадей, на которых можно делать миллионы литров», — рассказал Швец.

Питомники для винограда

Несмотря на внушительные успехи отрасли, у виноделов Крыма остается ряд нерешенных проблем. Одна из них — зависимость от импорта саженцев винограда. Эксперты отмечают, что виноделие Крыма все еще на 95% зависимо от импорта посадочного материала. По оценкам властей, потребность в саженцах винограда в Крыму ежегодно составляет в среднем 3,5 млн штук.

Проблему начали решать: в республике заработал, пока в тестовом режиме, первый в регионе современный питомник, который будет производить собственные саженцы винограда, сообщил агентству генеральный директор Alma Valley (инвестор проекта) Андрей Григорьев. По его словам, объем инвестиций в проект составит около 300 млн рублей.

"Со следующего года выйдем на мощность 1,2-1,3 млн саженцев. Все потребности Крыма это, конечно, не покроет. Считайте сами: плотность посадки на 1 га — 4 тыс. саженцев. Не так и много, но важно, что эти саженцы произведены в Крыму", — уверен он.

Григорьев отметил, что питомник ориентирован прежде всего на потребности предприятия, но уже сейчас ряд крымских винодельческих предприятий проявили интерес к этому проекту.

"Уже в следующем году начнем продавать саженцы другим крымским винодельням, формировать рынок, завоевывать репутацию, — рассказал Григорьев. — Мы планируем выращивать не только саженцы международных сортов, но и восстанавливать традиционные автохтонные крымские сорта, которые начинают забывать. Это тоже очень важная задача. В этом направлении мы сотрудничаем с институтом «Магарач», главным крымским научным центром в области виноградарства".

По оценкам Минсельхоза Крыма, республика сможет избавиться от зависимости от импорта саженцев винограда после 2020 года. Кроме Alma Valley, о создании питомника по выращиванию винограда мощностью 3 млн саженцев в год ранее заявляла российская компания ООО «Инвест-Алко».