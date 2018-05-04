7 самых любопытных фактов о крестовых походах

О крестовых походах слышали и читали, наверное, все. Для большинства людей это понятие ассоциируется с романтикой, хоть и несколько брутальной, с Ричардом Львиное Сердце и стихотворением Пушкина про «рыцаря бедного». Были, разумеется, кровь и жертвы, война есть война. Так думает большинство современных людей. Однако, в истории крестовых походов есть факты, способные не только удивить, но и шокировать кого угодно.

Факт №1. Крестоносцы были каннибалами!

В 1098 во время осады сирийской крепости Маары рыцари из Европы очень оголодали: осада длилась два месяца, и ей предшествовал тяжелый марш по пустыне. Когда мусульмане, наконец, сдались — при условии, что победители пощадят жителей города — крестоносцы вошли в город, но не нашли там ожидаемого изобилия. Началась чудовищная резня. А после этого — не менее чудовищные пиршества. Хронист Ральф Коэн писал: «Некоторые люди говорили, что им, ограниченным в пище, приходилось варить взрослых мусульман в котлах, а детей насаживать на вертела и зажаривать». Другой хронист Фульхер Шартрский сообщал: «С содроганьем могу сказать, что многие наши люди, преследуемые безумным чувством голода, срезали куски ягодиц с уже убитых сарацин, жарили их на костре и не дождавшись, пока те будут достаточно зажарены, пожирали их с чавканьем, словно дикари». И, наконец, Альберт Аахенский удивлялся тому, что крестоносцы не ограничивались поеданием трупов сарацин, а «ели даже собак».

Факт №2. Среди крестоносцев были дети.

Всего крестовых походов было девять. Четвертый завершился в 1204 году, пятый начался 1217 году. Но между ними был еще один, наверное, самый трагический из всех — крестовый поход детей. Все началось с того, что некоему подростку Стефану из Клуа, якобы, явился Иисус Христос . Он повелел мальчишке возглавить крестовый поход, и освободить Гроб Господень без оружия, а единственно, силой молитвы и непорочности юных душ. Стефан начал проповедовать и за ним пошли тысячи подростков и детей со всей Франции , а затем и Германии . По оценкам современников, проповедь Стефана собрала более 30000 человек. Вся эта орда не только молилась, но и воровала по дороге, чтобы как-то добыть пропитание. Кое-как добравшись до Марселя , а нужно учесть, что детям из Германии пришлось с невероятными трудностями преодолеть Альпы, юные крестоносцы встали перед необходимостью раздобыть транспорт. Наконец два местных купца предоставили им 7 кораблей. Подростки погрузились на эти галеры, отплыли, и с тех пор их никто не видел. Годы спустя в Европе объявились некие монахи, которые были в этом походе. Они рассказали, что корабли доставили детей прямиком в Алжир , где их уже поджидали мусульманские работорговцы, с которыми купцы из Марселя вступили в сговор.

Факт №3. Среди крестоносцев были женщины.

Да-да, многие прекрасные дамы, а так же простые горожанки и крестьянки отправлялись за море, чтобы участвовать в отвоевании Иерусалима , изведать приключений и увидеть далекие страны. Большинство из них, разумеется, и в условиях военного похода выполняли женские роли. Знатные дамы вдохновляли воинов и врачевали им раны, остальные стирали одежду и готовили еду. Однако, были среди женщин и такие, что налагали на себя крест и сражались бок о бок с мужчинами. Самой известной амазонкой времен крестовых походов стала Ита Австрийская. Красавица маркграфиня в 1101 году в составе южнонемецкого рыцарского войска преодолела Малую Азию — во время этого похода крестоносцы изнывали от голода и жажды — и попала в засаду. В этой стычке при городе Гераклее она и сгинула. По одной из версий, отважная красавица не погибла, а попала в плен и была продана в гарем в Хорасан. Кроме того, арабы рассказывали о необычном воинском отряде, попавшем в плен. Сарацины были изумлены, обнаружив, что это женщины. Пленниц продали в рабство пожилым мусульманкам, чтобы обеспечить защиту от посягательств на целомудрие.

Факт №4. Крестоносцы воевали с христианами.

Истовые католики, мечтавшие отвоевать у неверных Иерусалим, не считали православных «правильными» христианами, и вели себя на территории Византийской империи, как среди мусульман. Четвертый крестовый поход завершился разграблением Константинополя и вывозом оттуда колоссального количества ценностей и реликвий в Европу. Греческий хронист Никита Хониат писал так: «Не то изумляет нас, что они грабили вещи, а то, что они повергли на землю святые иконы Христа и его угодников, попирали их ногами, и если находили на них какое-либо украшение, срывали его как попало, а самые иконы выносили на перекрестки для попрания прохожими или же употребляли вместо топлива при варке пищи».

Факт №5. Среди крестоносцев были перебежчики.

Трусы и предатели есть на любой войне. В битве при Хотине, в 1187 году, которая стала одной из главных катастроф рыцарского войска во время третьего крестового похода, на сторону Саладина перешли шесть рыцарей из войска графа Триполийского. Как сообщает хроника, они рассказали Саладину о том, в каком отчаянном положении находится мучимое жаждой и уставшее от длительного перехода войско крестоносцев, и побудили его напасть как можно скорее. Какова была дальнейшая судьба этих людей неизвестно. Можно предположить, что не особенно хорошая — Саладин предателей не жаловал.

Факт №6. Крестоносцы воевали не только в Азии, но и в Европе.

Первый крестовый поход начался, вдохновленный словами папы Урбана II, призывавшего убивать не только мусульман, но и всех, кто исповедует не католическую религию. Часть рыцарей поняла эти слова уж очень по-своему, и в 1096 году армия немецких крестоносцев двинулась в противоположную от Иерусалима сторону — через долину Рейна на север. Здесь они устроили кровавую резню евреев в Майнце, Кельне и других немецких городах. Это был первый случай массового преследования евреев в Европе. Но евреями крестоносцы не ограничивались. В XIII веке они совершили ряд военных операций в Прибалтике, население которой исповедовало древние языческие культы. Финны, карелы, эсты, литовцы, курши и другие племена стали объектом настоящей охоты со стороны воинов Христовых. Не обошли они стороной и княжества северной Руси, полагая православных такими же неверными, как язычников, иудеев и мусульман. Эти походы в Прибалтику впоследствии получили название Северных крестовых походов.

Факт №7. Крестоносцы существуют до сих пор.