Централизованных закупок импортного оборудования ради Крымского моста не велось

КРАСНОДАР , 4 мая. / ТАСС /. Централизованные закупки или поставки техники для строительства Крымского моста из-за рубежа не производились, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе управления федеральных автомобильных дорог «Тамань».

Ранее в пятницу газета «Алхемейн дахблад» сообщала, что прокуратура Нидерландов проводит расследование в отношении семи голландских компаний по подозрению в нарушении антироссийских санкций Евросоюза — они могли продавать тяжелую технику для строительства Крымского моста. Это может рассматриваться Европейским судом как «подрыв территориальной целостности Украины », за что юрлицам грозит штраф до 820 тыс. евро, а для частных лиц — штраф в 82 тыс. евро или тюремное заключение на срок до 6 лет.

"Централизованной закупки или поставки оборудования непосредственно под стройку в Керченском проливе не было", — сказала представитель Упрдор «Тамань».

В службе отметили, что при строительстве моста «используются сотни различных типов спецтехники и строительного оборудования, часть которых произведена, в том числе, за рубежом». «Каждый из подрядчиков работает со своей техникой, приобретенной для собственных производственных нужд», — пояснила собеседница.

Стройка века

Мост в Крым — самый длинный в России и один из крупнейших в Европе, его протяженность составляет 19 км. Он начинается на Таманском полуострове, проходит по пятикилометровой дамбе и острову Тузла , затем пересекает Керченский пролив, огибая с севера мыс Ак-Бурун, и выходит на крымский берег, включает две параллельно расположенные трассы для автомобилей и поездов.

Крымский мост возводят за счет средств федерального бюджета в рамках федеральной целевой программы (ФЦП) «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополь до 2020 года» без привлечения внебюджетного финансирования. Общая стоимость проекта составляет 227,92 млрд рублей.