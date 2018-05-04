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Централизованных закупок импортного оборудования ради Крымского моста не велось
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Централизованных закупок импортного оборудования ради Крымского моста не велось 

ТАСС 1 час назад
КРАСНОДАР, 4 мая. /ТАСС/. Централизованные закупки или поставки техники для строительства Крымского моста из-за рубежа не производились, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе управления федеральных автомобильных дорог «Тамань».
Ранее в пятницу газета «Алхемейн дахблад» сообщала, что прокуратура Нидерландов проводит расследование в отношении семи голландских компаний по подозрению в нарушении антироссийских санкций Евросоюза — они могли продавать тяжелую технику для строительства Крымского моста. Это может рассматриваться Европейским судом как «подрыв территориальной целостности Украины», за что юрлицам грозит штраф до 820 тыс. евро, а для частных лиц — штраф в 82 тыс. евро или тюремное заключение на срок до 6 лет.
"Централизованной закупки или поставки оборудования непосредственно под стройку в Керченском проливе не было", — сказала представитель Упрдор «Тамань».
В службе отметили, что при строительстве моста «используются сотни различных типов спецтехники и строительного оборудования, часть которых произведена, в том числе, за рубежом». «Каждый из подрядчиков работает со своей техникой, приобретенной для собственных производственных нужд», — пояснила собеседница.
Стройка века
Мост в Крым — самый длинный в России и один из крупнейших в Европе, его протяженность составляет 19 км. Он начинается на Таманском полуострове, проходит по пятикилометровой дамбе и острову Тузла, затем пересекает Керченский пролив, огибая с севера мыс Ак-Бурун, и выходит на крымский берег, включает две параллельно расположенные трассы для автомобилей и поездов.
Крымский мост возводят за счет средств федерального бюджета в рамках федеральной целевой программы (ФЦП) «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополь до 2020 года» без привлечения внебюджетного финансирования. Общая стоимость проекта составляет 227,92 млрд рублей.
В связи с планами по досрочному открытию моста Министерство транспорта РФ рассматривает поэтапную схему организации движения по новой трассе через Керченский пролив. На первом этапе — сразу после ввода моста — проезд будет открыт для легкового транспорта и автобусов, обеспечивающих пассажирские перевозки.
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