В Севастополь прибыла автоколонна Росгвардии

СЕВАСТОПОЛЬ , 4 мая — РИА Новости Крым . В Севастополь в рамках автопробега «Вахта памяти. Сыны Великой Победы» прибыла автоколонна сотрудников Росгвардии. Первую остановку сотрудники подразделения совершили на Сапун-горе, где возложили цветы к обелиску Славы воинам-освободителям, передает корреспондент РИА Новости Крым.

"Автопробег стартовал в Керчи от подножия горы Митридат, где располагается Обелиск Славы. Затем колонна направилась в Феодосию Симферополь , Бахчисарай, где сотрудники возложили цветы к памятникам советским воинам. Закончится автопробег акцией «Зажги свечу памяти» на площади Нахимова в Севастополе", — рассказал РИА Новости Крым начальник пресс-службы ГУ Росгвардии по Крыму и Севастополю, капитан полиции Владимир Попов

В автопробеге принимает участие 12 человек. «Но в каждом городе, где мы посещаем памятники, к нам присоединяются сотрудники местных подразделений Росгвардии», — отметил Попов, добавив, что всего в мероприятии принимают участие около 70 росгвардейцев.