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В Севастополь прибыла автоколонна Росгвардии
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В Севастополь прибыла автоколонна Росгвардии 

РИА Новости Крым 54 минуты назад
Фото: РИА Новости Крым
СЕВАСТОПОЛЬ, 4 мая — РИА Новости Крым. В Севастополь в рамках автопробега «Вахта памяти. Сыны Великой Победы» прибыла автоколонна сотрудников Росгвардии. Первую остановку сотрудники подразделения совершили на Сапун-горе, где возложили цветы к обелиску Славы воинам-освободителям, передает корреспондент РИА Новости Крым.
"Автопробег стартовал в Керчи от подножия горы Митридат, где располагается Обелиск Славы. Затем колонна направилась в Феодосию, Симферополь, Бахчисарай, где сотрудники возложили цветы к памятникам советским воинам. Закончится автопробег акцией «Зажги свечу памяти» на площади Нахимова в Севастополе", — рассказал РИА Новости Крым начальник пресс-службы ГУ Росгвардии по Крыму и Севастополю, капитан полиции Владимир Попов.
В автопробеге принимает участие 12 человек. «Но в каждом городе, где мы посещаем памятники, к нам присоединяются сотрудники местных подразделений Росгвардии», — отметил Попов, добавив, что всего в мероприятии принимают участие около 70 росгвардейцев.
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