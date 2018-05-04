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В Волгоградской области состоится татарский праздник «Сабантуй»
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В Волгоградской области состоится татарский праздник «Сабантуй» 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
XXX-й фольклорно-этнографический татарский праздник «Сабантуй» состоится 12 мая в селе Малые Чапурники Светлоярского района под Волгоградом.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе администрации Светлоярского района, кроме местных коллективов, на празднике выступят гости из Казани, Астрахани, Калмыкии, Татарстана и других районов региона. Зрители увидят концерт художественной самодеятельности, национальные спортивные конкурсы, соревнования, показательные выступления наездников. Этот праздник — хорошая возможность поближе познакомиться с искусством и бытом татарского народа, его обычаями, национальной кухней и костюмами. Отметим, в Светлоярском районе проживают 60 национальностей. Второе место по численности после русского населения здесь занимают татары. Добавим, сабантуй в переводе с татарского — торжество в честь сева яровых. «Сабан» означает «яровые» или «плуг», а «туй» — «свадьба», «торжество». Не так давно ЮНЕСКО признало праздник национальным достоянием.
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