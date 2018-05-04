В Крыму почтили память погибших в войну журналистов

СИМФЕРОПОЛЬ , 4 мая — РИА Новости Крым . В Симферополе состоялась акция «Журналистский батальон», участники которой почтили память работников СМИ, погибших в годы Великой Отечественной войны, передает корреспондент РИА Новости Крым.

Мероприятия проходило возле памятника военным журналистам и полиграфистам. В нем приняли участие представители отрасли, как до сих пор работающие, так уже оставившие журналистскую деятельность.

Григорий Иоффе. "Есть известные стихи Константина Симонова : «С „лейкой“ (фотоаппарат — ред.) и блокнотом, а то и с пулеметом». У фронтовых журналистов часто на одном плече висел фотоаппарат, а на другом автомат. Это была особая миссия — быть солдатом или офицером и рассказывать о происходящем. Поэтому сегодня, накануне советского Дня печати, Союз журналистов собирает коллег, чтобы вспомнить об этих людях", — отметил глава Общественной палаты Республики Крым, заслуженный журналист Украины

Акция «Журналистский батальон» в память о журналистах, погибших в годы Великой Отечественной войны

В то же время депутат Госдумы , журналист Константин Бахарев напомнил, что памятник был установлен на средства крымских журналистов. «Каждый год в первые дни мая мы здесь чествуем память крымских коллег, которые не вернулись с фронтов Великой Отечественной войны. Сейчас профессия журналиста стремительно трансформируется, информационные войны становятся частью нашей жизни. Важно, чтобы нынешние журналисты оставались верны высоким идеалам, которым следовали предшественники», — сказал он.

Собравшиеся возложили цветы к постаменту и почтили минутой молчания память погибших военкорров, а также тех, кто прошел войну, но не дожил до сегодняшнего дня. Их портреты крымские журналисты во время акции держали в руках.

Акция «Журналистский батальон» в память о журналистах, погибших в годы Великой Отечественной войны