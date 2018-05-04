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В Крыму почтили память погибших в войну журналистов
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В Крыму почтили память погибших в войну журналистов 

РИА Новости Крым 2 часа назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая — РИА Новости Крым. В Симферополе состоялась акция «Журналистский батальон», участники которой почтили память работников СМИ, погибших в годы Великой Отечественной войны, передает корреспондент РИА Новости Крым.
Мероприятия проходило возле памятника военным журналистам и полиграфистам. В нем приняли участие представители отрасли, как до сих пор работающие, так уже оставившие журналистскую деятельность.
"Есть известные стихи Константина Симонова: «С „лейкой“ (фотоаппарат — ред.) и блокнотом, а то и с пулеметом». У фронтовых журналистов часто на одном плече висел фотоаппарат, а на другом автомат. Это была особая миссия — быть солдатом или офицером и рассказывать о происходящем. Поэтому сегодня, накануне советского Дня печати, Союз журналистов собирает коллег, чтобы вспомнить об этих людях", — отметил глава Общественной палаты Республики Крым, заслуженный журналист Украины Григорий Иоффе.
Акция «Журналистский батальон» в память о журналистах, погибших в годы Великой Отечественной войны
В то же время депутат Госдумы, журналист Константин Бахарев напомнил, что памятник был установлен на средства крымских журналистов. «Каждый год в первые дни мая мы здесь чествуем память крымских коллег, которые не вернулись с фронтов Великой Отечественной войны. Сейчас профессия журналиста стремительно трансформируется, информационные войны становятся частью нашей жизни. Важно, чтобы нынешние журналисты оставались верны высоким идеалам, которым следовали предшественники», — сказал он.
Собравшиеся возложили цветы к постаменту и почтили минутой молчания память погибших военкорров, а также тех, кто прошел войну, но не дожил до сегодняшнего дня. Их портреты крымские журналисты во время акции держали в руках.
Акция «Журналистский батальон» в память о журналистах, погибших в годы Великой Отечественной войны
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