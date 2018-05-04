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В Крыму для Хыдырлеза сшили гигантскую женскую феску
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В Крыму для Хыдырлеза сшили гигантскую женскую феску 

Вести.Ru 1 час назад
Крымские татары и их друзья-соседи готовятся отметить национальный праздник Хыдырлез. Он состоится в Бахчисарае 5 мая. На празднике будет презентована самая большая в мире женская феска. Этот национальный головной убор сшили специально к Хыдырлезу, сообщил РИА Новости депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек.
Феска из красного бархата диаметром 1,5 метра и высотой 60 сантиметров станет в этом году символом национального праздника.
Причем, специально для нее была изготовлена монетка с эмблемой Хыдырлеза, которую пришьют к феске. Такие монетки являются традиционным украшением крымскотатарских национальных головных уборов.
"В этом году к феске прикрепим монету с изображением эмблемы Хыдырлеза, а во все последующие будем прикреплять подобные украшения с названием праздника и датой", — пояснил Бальбек.
Он выразил уверенность, что это очень символично «для такого праздника, который по сути своей в первую очередь является семейным».
Бальбек также напомнил, что этот головной убор для крымских татар олицетворяет собой материнство и женственность.
В прошлом году Хыдырлез в Крыму отметили гигантским 100-килограммовым чебуреком.
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