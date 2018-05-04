В Крыму для Хыдырлеза сшили гигантскую женскую феску

Руслан Бальбек. Крымские татары и их друзья-соседи готовятся отметить национальный праздник Хыдырлез. Он состоится в Бахчисарае 5 мая. На празднике будет презентована самая большая в мире женская феска. Этот национальный головной убор сшили специально к Хыдырлезу, сообщил РИА Новости депутат Госдумы РФ

Феска из красного бархата диаметром 1,5 метра и высотой 60 сантиметров станет в этом году символом национального праздника.

Причем, специально для нее была изготовлена монетка с эмблемой Хыдырлеза, которую пришьют к феске. Такие монетки являются традиционным украшением крымскотатарских национальных головных уборов.

"В этом году к феске прикрепим монету с изображением эмблемы Хыдырлеза, а во все последующие будем прикреплять подобные украшения с названием праздника и датой", — пояснил Бальбек.

Он выразил уверенность, что это очень символично «для такого праздника, который по сути своей в первую очередь является семейным».

Бальбек также напомнил, что этот головной убор для крымских татар олицетворяет собой материнство и женственность.