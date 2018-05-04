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Николай Валуев снялся в фильме про Крымский мост
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Николай Валуев снялся в фильме про Крымский мост 

Российская Газета 2 часа назад
Чемпион мира по боксу в тяжелом весе и депутат Госдумы от Брянской области, киноактер и ведущий «Спокойной ночи, малыши» Николай Валуев снялся в фильме о строительстве Крымского моста.
— Закончили съемки проекта о строительстве Крымского Моста. Очень интересно получается. Скоро на РТ и не только. Наш дружный коллектив. Спасибо всем. Это было здорово, — написал Валуев в Instagram.
Съемки документального фильма о строительстве Крымского моста начались в 2016 году.
— В проекте переплетаются две сюжетные линии под условными названиями «Жизнь» и «Стройка». Хаотичная, веселая, эмоциональная среда местных жителей будет контрастировать с жесткой дисциплиной, четкостью и технологичностью строительства, — цитирует руководителя RTД Екатерину Яковлеву Инфоцентр «Крымский мост».
Николай Валуев и певица Алена Свиридова появляются на экране в качестве ведущих. Одетый в рабочую спецовку Валуев расскажет о профессиях и технологиях на различных участках стройки.
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