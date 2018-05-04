Ещё
Скучно не будет: как Бахчисарай отпразднует Хыдырлез
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Скучно не будет: как Бахчисарай отпразднует Хыдырлез 

РИА Новости Крым 2 часа назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая — РИА Новости Крым. В субботу, 5 мая, Бахчисарай традиционно встречает крымско-татарский национальный праздник Хыдырлез. В этом году он пройдет на новом месте — по улице Мира, в районе водохранилища, сообщил в эфире радио «Спутник в Крыму» председатель Государственного комитета по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Крыма Ленур Абдураманов.
Традиционно на Хыдырлез из регионов полуострова будет организован трансфер — все желающие поучаствовать в народных гуляниях по предварительной договоренности с муниципальными образованиями могут воспользоваться автобусами.
Программа праздника обещает быть насыщенной. Уже в 10:00 сразу на нескольких концертных площадках начнут выступать фольклорные коллективы Бахчисарайского района. В это же время гостеприимно распахнут для гостей свои двери выставочные павильоны всех регионов и городов полуострова, где гости мероприятия смогут познакомиться с традициями и обычаями крымских татар, посмотреть выставку произведений декоративно-прикладного искусства и попробовать местные кулинарные изыски.
Юным гостям праздника также скучать не придется — на площадках будут организованы разнообразные развлечения для детей.
По прогнозам главы Госкгомнаца, в этом году количество участников праздника будет не меньше прошлогоднего — ожидается более 40 тысяч человек.
"Мы рассчитываем на 40-50 тысяч человек. При этом территория проведения в этом году даже больше, чем это было раньше, так что и гостей может быть значительно больше. Мы предусмотрели стоянки для автобусов и личного транспорта. Также мы открываем павильоны питания с участием ведущих ресторанов крымско-татарской кухни, выставочные павильоны районов, проводим на высоком уровне турнир по национальной борьбе куреш, призом в котором будет живой баран. Кроме того, гостей ждет яркая насыщенная программа с играми и конкурсами", — рассказал Абдураманов.
После официальной части, где всех собравшихся поздравят с праздником представители власти и почетные гости, любительские сценические коллективы передадут эстафету профессионалам. Ориентировочно в полдень стартует концерт, хедлайнером которого станет артист из Москвы Эльбрус Джанмирзоев (автор песен «Чародейка» и «Бродяга»). Также выступят крымские ансамбли «Хайтарма» и «Крым», артисты Крымско-татарского государственного академического музыкально-драматического театра.
Хыдырлез — национальный праздник крымских татар, который символизирует плодородие, достаток и благополучие, отмечается он ежегодно в первую неделю мая массовыми гуляньями. С каждым годом количество участников мероприятия растет — в прошлом году народные гуляния собрали порядка 50 тысяч человек разных национальностей.
РИА Новости Крым: последние новости
В Ялте завершается фестиваль "Крымский маяк 2.0" Фотофакт: в Симферополе закрыли ТРЦ "Южная галерея" В Крыму ищут пропавшего без вести 17-летнего подростка
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Найдено тело писателя Сергея Сакина23
Россия отказалась от союзов с Китаем355
Украинец опозорился на «Евровидении», забыл мову143
«За что они боролись, на то и напоролись»132
Пока вы спали: Россия сеет хаос в Черном море288
Видео
На Гавайях объявлена эвакуация из-за извержения вулкана
Катастрофы Происшествия
04:59
Лондон укрепляет антироссийский альянс
В мире Политика
00:28
Украинец опозорился на «Евровидении», забыл мову
Шоу-бизнес
01:04
Путин провел массовые отставки
Политика
00:23
Кремль высказался о «Новичке» из Чехии
Политика Европа
04:10
В МИД РФ высказались по эффекту от «дела Скрипалей»
Политика Европа
01:49
Дерзкие налётчики орудовали в метро Москвы
Происшествия Криминал
02:51
Су-57 и «Кинжал» впервые пролетели над Москвой
Армия Войска
01:16
Найдено тело писателя Сергея Сакина
Шоу-бизнес Другое
01:08
Семья усатой «крестницы» Памелы Андерсон попала на видео
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение