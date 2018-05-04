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Власти Крыма оценили модернизацию 150 здравниц в 100-130 млрд рублей
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Власти Крыма оценили модернизацию 150 здравниц в 100-130 млрд рублей 

ТАСС 3 часа назад
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/. Власти Крыма изучают возможность проведения модернизации 150 здравниц, которая оценивается в 100-130 млрд рублей. Об этом сообщила в интервью ТАСС глава минэкономразвития региона Наталья Чабан.
"Мы посчитали, что в республике необходимо реконструировать около 150 объектов [санаторно-курортного комплекса] — это детские оздоровительные центры, детские и взрослые санатории. Программу по реконструкции этих 150 объектов в целом мы оцениваем в 100-130 млрд рублей", — сказала она, добавив, что в Крыму необходимо построить около 10 медицинских центров для обслуживания туристов.
По ее словам, на эти цели нужны кредитные ресурсы с процентной ставкой от 5 до 6,5%. Реализовать этот проект Крым сможет только совместно с бизнесом, добавила Чабан. «Это все нужно строить [реконструировать] совместно с бизнесом, который мог бы привлечь доступные кредитные ресурсы. Мы сейчас вырабатываем механизм, как будем реализовывать этот проект», — сказала министр.
По мнению министра, реализация этой программы позволит сохранить статус Крыма как российской здравницы. «Если она будет реализована, то облик Крыма изменится полностью», — считает Чабан.
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