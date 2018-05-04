В Крыму откроют два военных памятника, отреставрированных на средства местных депутатов

В пятницу, 4 мая, в селе Митяево Сакского района после реставрации откроют памятник воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Его восстанавливали на деньги депутатов крымского парламента и районного совета. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму » рассказал заместитель председателя Госсовета РК Ефим Фикс , пишет РИА Крым

По словам Фикса, в Крыму находится более 700 памятников и памятных знаков, относящихся к истории Великой Отечественной войны. Уже 8 памятников восстановили на личные средства депутатов Госсовета Республики Крым. Это инициатива председателя Госсовета Владимира Константинова

«Ежегодно к 9 Мая мы восстанавливаем за свои средства памятники«, — уточнил он.

Парламентарий сообщил, что ещё один монумент планируют открыть 22 июня в Красноперекопском районе. Сейчас его реставрируют на деньги крымских депутатов.

Фикс надеется, что такая традиция продолжится и в дальнейшем. «На сессии Госсовета РК мы обратились к депутатам всех уровней (у нас более 3 тыс. депутатов сельских, городских, районных советов) с предложением продолжать эту работу. Если депутаты сельского совета хотя бы по одному памятнику сделают (у нас 250 сельских советов), то за 2-3 года мы все приведём в порядок», — добавил он.