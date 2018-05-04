В Крыму на деньги депутатов отреставрировали два военных памятника

СИМФЕРОПОЛЬ , 4 мая — РИА Новости Крым . В пятницу в селе Митяево Сакского района откроют после реставрации памятник воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Его восстановили на средства депутатов крымского парламента и районного совета. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал заместитель председателя Госсовета РК Ефим Фикс

"Сегодня в Крыму более 700 памятников и памятных знаков, связанных с историей Великой Отечественной войны. Уже восемь памятников восстановлено за счет личных средств депутатов Госсовета Республики Крым. Это инициатива председателя Госсовета Владимира Константинова . Ежегодно к 9 мая мы восстанавливаем за свои средства памятники", — уточнил он.

Парламентарий добавил, что еще один монумент, который приводят в порядок за средства крымских депутатов, планируется открыть 22 июня в Красноперекопском районе. Сейчас там идут реставрационные работы.

Фикс выразил надежду, что такая традиция будут продолжать и в дальнейшем. «На сессии Госсовета РК мы обратились к депутатам всех уровней (у нас более 3 тыс. депутатов сельских, городских, районных советов) с предложением продолжать эту работу. Если депутаты сельского совета хотя бы по одному памятнику сделают (у нас 250 сельских советов), то за 2-3 года мы все приведем в порядок», — констатировал он.