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Ирек Зиннуров о татарском языке: «Зачем тему обостряют сейчас?»
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Ирек Зиннуров о татарском языке: «Зачем тему обостряют сейчас?» 

Казанский Портал 2 часа назад
Фото: События
Депутат Госдумы Ирек Зиннуров высказал свое мнение по ситуации с татарским языком. Он считает, что дети должны изучать татарский, пусть и в меньшем объеме.
«У нас в республике много смешанных браков, где в доме не так часто разговаривают на татарском языке. А школа могла быть таким местом, где дети смогли бы обучаться языку. В таком обучении я ничего плохого не вижу», — заявил «Татар-информ» Зиннуров.
Депутат вспомнил прошлогоднюю битву за татарский: «Нам надо было до конца все оформлять, ведь у нас не было окончательно документально оформлено то решение, которое стало итогом осенних проверок прокуратуры. Необходимо было все это довести до ума, не обостряя лишний раз эту тему. И зачем ее обостряют сейчас, я понять не могу».
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