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Астроном рассказал, где лучше наблюдать пик метеорного потока Аквариды
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Астроном рассказал, где лучше наблюдать пик метеорного потока Аквариды 

РИА Новости 42 минуты назад
Фото: РИА Новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая — РИА Новости, Максим Грознов. Наилучшие условия для наблюдения метеорного потока Аквариды, который достигнет пика в ночь на 6 мая, будут в южных регионах России, в частности в Краснодарском крае и в Крыму, рассказал РИА Новости крымский физик, астроном Александр Якушечкин.
Майские Аквариды, как и другие известные метеорные потоки, образованы космическим «мусором», источником которого являются кометы. «Прародительницей метеорного потока эта-Аквариды является знаменитая комета Галлея. Наша планета пересекает ее орбиту дважды — в мае с ней связан метеорный поток эта-Аквариды (Майские Аквариды), а в октябре — Ориониды. Аквариды наблюдаются с 19 апреля по 28 мая, а максимум интенсивности потока приходится на ночь с 5 на 6 мая», — рассказал крымский астроном Александр Якушечкин.
В 2018 году наблюдениям помешает почти полная Луна, которая будет засвечивать в это время значительную часть небесного свода. В южных регионах России, например в Крыму и Краснодарском крае, Луна взойдет раньше, чем на севере страны, поэтому шансов увидеть метеорный поток будет больше.
"Крым и другие южные регионы РФ на Северном Кавказе благодаря широте расположения станут самыми выгодными для наблюдения Акварид. Здесь шанс увидеть метеоры намного больше, чем на севере", — пояснил Якушечкин.
Астроном посоветовал наблюдать поток после полуночи по московскому времени в восточной части небосвода, лучше всего уехать из города, чтобы не было засветки неба. Непременным условием для наблюдений является ясное и безоблачное небо, добавил он.
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