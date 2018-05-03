Миронов предложил отстранять от госзакупок компании, отказывающиеся работать в Крыму

«Я считаю, что если это компания, в которой есть государственное начало, руководитель должен быть немедленно уволен со своего поста. А если это частная компания, давайте мы чётко скажем: забудьте о любых госконтрактах, о поставках тех или иных товаров для государственных и муниципальных нужд», — сказал Миронов.

По его словам, многие крупные компании до сих пор опасаются работать в Крыму. При этом он напомнил, что «Справедливая Россия» предложила на законодательном уровне закрепить за полуостровом статус офшора.