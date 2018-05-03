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Миронов предложил отстранять от госзакупок компании, отказывающиеся работать в Крыму
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Миронов предложил отстранять от госзакупок компании, отказывающиеся работать в Крыму 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Глава «Справедливой России» Сергей Миронов предложил не допускать до государственных закупок компании, которые отказываются работать в Крыму из-за опасения попасть под санкции Запада. Об этом сообщается на сайте партии.
«Я считаю, что если это компания, в которой есть государственное начало, руководитель должен быть немедленно уволен со своего поста. А если это частная компания, давайте мы чётко скажем: забудьте о любых госконтрактах, о поставках тех или иных товаров для государственных и муниципальных нужд», — сказал Миронов.
По его словам, многие крупные компании до сих пор опасаются работать в Крыму. При этом он напомнил, что «Справедливая Россия» предложила на законодательном уровне закрепить за полуостровом статус офшора.
«Мы предлагаем сделать в Крыму зону, свободную от принципов ВТО, создавая там трасты, которые управляют финансами анонимных вкладчиков. Логика здесь простая: если Крым не признают российским, мы делаем из этого минуса плюс. Объявляем, что принципы ВТО в Крыму не работают. Зато в трастах будут работать деньги любых инвесторов из любой страны мира», — считает глава «Справедливой России».
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