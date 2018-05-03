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«Безумная авантюра»: владивостокский видеоблогер решил добраться до Крыма автостопом
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«Безумная авантюра»: владивостокский видеоблогер решил добраться до Крыма автостопом 

Prim.News 1 час назад
В путешествие он отправится 1 июня 2018 года.
Приморский видеоблогер Константин Ткачов опубликовал на своём канале в YouTube видеоролик, в котором рассказал, как решил добраться автостопом из Владивостока до полуострова Крым. Молодой человек назвал свою задумку «безумной авантюрой».
Автор видеоролика подготовился к своему путешествию. Видеблогер запасся всем необходимым, как он считает, для долгой дороги. С собой он возьмёт даже палатку. Ему предстоит преодолеть 13000 километров пути. И это только в один конец.
Константин также сообщил, что планирует посетить 22 крупных российских города:
1. Хабаровск 2. Чита 3. Улан-Удэ 4. Иркутск 5. Красноярск 6. Новосибирск 7. Омск 8. Пермь 9. Казань 10. Нижний Новгород 11. Москва 12. Санкт-Петербург 13. Москва 14. Воронеж 15. Ростов-на-Дону 16. Краснодар 17. Керчь, Крым 18. Феодосия, Крым 19. Ялта, Крым 20. Севастополь 21. Симферополь, Крым 22. Армянск, Крым
Блогер отметил, что на протяжении всего своего путешествия будет снимать видео-отчёты для своих подписчиков. Местные блогеры отметили в комментариях, что с интересом будут следить за путешествием Константина.
Примечательно, что 19 июля в краевом центре Приморья стартует мотопробег. «Ночные волки» проедутся из Владивостока до Севастополя. В Севастополь байкеры планируют доехать 15 августа.
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