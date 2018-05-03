«Безумная авантюра»: владивостокский видеоблогер решил добраться до Крыма автостопом

В путешествие он отправится 1 июня 2018 года.

Приморский видеоблогер Константин Ткачов опубликовал на своём канале в YouTube видеоролик, в котором рассказал, как решил добраться автостопом из Владивостока до полуострова Крым . Молодой человек назвал свою задумку «безумной авантюрой».

Автор видеоролика подготовился к своему путешествию. Видеблогер запасся всем необходимым, как он считает, для долгой дороги. С собой он возьмёт даже палатку. Ему предстоит преодолеть 13000 километров пути. И это только в один конец.

Константин также сообщил, что планирует посетить 22 крупных российских города:

Блогер отметил, что на протяжении всего своего путешествия будет снимать видео-отчёты для своих подписчиков. Местные блогеры отметили в комментариях, что с интересом будут следить за путешествием Константина.

Примечательно, что 19 июля в краевом центре Приморья стартует мотопробег. «Ночные волки» проедутся из Владивостока до Севастополя. В Севастополь байкеры планируют доехать 15 августа.