Они не сражались за Родину: что осталось от чужих армий в Севастополе

СЕВАСТОПОЛЬ , 3 мая — РИА Новости Крым . Две тяжелейших обороны Севастополя — в годы Крымской и Великой Отечественной войн — оставили городу множество «ран» и свидетельств событий тех лет. Конечно, большинство памятников посвящены русским защитникам, но Севастополь хранит память и об иностранцах, которые пытались удовлетворить здесь амбиции своих правителей.

Корреспондент РИА Новости Крым решил пройтись по местам великих сражений и посмотреть, что оставили после себя неудачливые завоеватели города.

Британский лев Большинство сохранившихся в Севастополе иностранных монументов принадлежат подданным британских монархов, которые шли на завоевания под гербом со львом. На подъезде к Балаклаве (11-й км Ялтинского шоссе) в поле среди винограда возвышается небольшой обелиск, установленный англичанами в память о Балаклавском сражении 25 октября 1854 года. В этой битве произошла одна из самых больших трагедий британской армии за все время существования — гибель легкой бригады под командованием лорда Кардигана. Всего за 20 минут русские пушки перебили элиту Британской империи: среди раненых и погибших были представители и наследники самых знатных семей туманного Альбиона.

Памятник англичанам, погибшим в Балаклавском сражении

Перед Сапун-горой со стороны Севастополя (холм Каткарта) находится английское военное кладбище 1854-1856 годов. Оно было устроено в 1882 году на средства правительства Великобритании . В период второй обороны Севастополя кладбище было повреждено, а после изгнания немцев его посетил премьер-министр Уинстон Черчилль

Военное английское кладбище 1854-1856 годов в Севастополе

В районе поселка Дергачи находится еще один памятник — «Мемориал в память погибших в Крымской войне английских воинов». Возле этого обелиска установлен фрагмент надгробия генерал-лейтенанта Георга Каткарта, который погиб в Инкерманском сражении 5 ноября 1854 года. Камень перенесли сюда с британского кладбища на холме Каткарта.

Фрагмент надгробия генерал-лейтенанта Георга Каткарта на территории мемориала в память о погибших в Крымской войне английских воинов, который создан в районе поселка Дергачи

Недалеко от Дергачей, на Суздальских высотах, установлен еще один обелиск в память об английских солдатах, которые участвовали в Инкерманском сражении, — одном из самых драматических для русской армии сражении периода Крымской войны, во время которого было потеряно около 12 тысяч защитников Севастополя, включая убитых, раненых и пропавших без вести. Суммарные потери англичан и французов были почти втрое меньше — более 4,3 тыс. человек.

Обелиск в память об английских солдатах, которые участвовали в Инкерманском сражении

Еще один британский памятник, точнее остатки обелиска, находится в районе 3-го бастиона. Он посвящен воинам, которые штурмовали это укрепление, прозванное Большим реданом.

Остатки монумента в память об британских солдатах, штурмовавших 3-ий бастион

Французы, турки и сардинцы

В районе 5-го километра Балаклавского шоссе расположено крупнейшее французское военное кладбище за пределами Франции . Оно было устроено в 1863 году на средства Парижа. До Великой Отечественной войны на этой территории находились часовня и 17 склепов, окруженные каменной оградой. Рядом был построен дом сторожа. В ходе боев за Севастополь в период Великой Отечественной войны кладбище оказалось сильно повреждено.

Французское военное кладбище в районе 5-го километра Балаклавского шоссе

Однако французы гибли в Севастополе не только в Крымскую войну. Во время иностранной интервенции города в 1919 году сюда прибыли английские и французские корабли, чтобы «освобождать» Россию от власти большевиков. 20 апреля французские матросы и севастопольские рабочие большевики приняли участие в совместной демонстрации, которая была жестко подавлена французским командованием — было убито несколько французов и севастопольских рабочих. В память об этом событии на фасаде дома по адресу улица Большая Морская, 6 установлена мемориальная доска «Место расстрела в 1919 году демонстрации революционных французских моряков».

Мемориальная доска «Место расстрела в 1919 году демонстрации революционных французских моряков»

У подножия горы Гасфорта возвышается обелиск в память о погибших в Крымской войне воинов Сардинского королевства — союзник англичан и французов.

Обелиск в память погибших в Крымской войне воинов Сардинского королевства

Раньше на самой горе располагалось военное итальянское кладбище. Однако в годы Великой Отечественной войны некрополь и часовня, сооруженная итальянскими мастерами, были разрушены.

Остатки итальянского военного кладбища на горе Гасфорта

Помнит севастопольская земля и турецких солдат — союзников французов и англичан. В остроге Килен-балки находится их воинское кладбище с белым обелиском, украшенным звездой с полумесяцем.

Турецкое воинское кладбище периода обороны Севастополя 1854-1855 годов

Немецкие оккупанты

Жестокие бои во время обороны Севастополя в 1941-1942 годах и при его освобождении в 1944 году приводили к огромным потерям, как со стороны Красной армии, так и германских войск. Немцы хоронили своих солдат во многих местах города.

В 1998 году в районе села Гончарного было оборудовано немецкое мемориальное военное кладбище, где перезахоронены около 5,5 тыс. останков гитлеровцев. Рядом находится домик смотрителя, которые оберегает кладбище от вандалов. На территории чисто и ухожено. Охрану и содержание объекта немцы обеспечивают за свой счет. «Погибшие, покоящиеся на этом кладбище, призывают к миру», — написано на каменной плите, установленной при входе на территорию.