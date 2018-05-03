В Симферополе на ярмарке вакансий безработным предложат 13 тыс. рабочих мест

СИМФЕРОПОЛЬ , 3 мая — РИА Новости Крым . В четверг, 17 мая, в крымской столице пройдет ярмарка вакансий, где жителям полуострова предложат более 13 тыс. рабочих мест. Об этом сообщает управление информационной политики Мининформа РК.

"Всекрымская ярмарка вакансий проводится с целью предоставления населению наиболее полной информации о рынке труда в Крыму, о предприятиях, испытывающих потребность в работниках, о возможностях трудоустройства, переобучения на основе имеющихся свободных рабочих и учебных мест", — говорится в сообщении.

Участниками ярмарки станут более 100 крупных компаний, представители которых будут консультировать соискателей должностей. В ходе мероприятия студенты-выпускники крымских учебных заведений получат свои первые записи в трудовых книжках.