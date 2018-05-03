В Симферополе на ярмарке вакансий безработным предложат 13 тыс. рабочих мест 

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая — РИА Новости Крым. В четверг, 17 мая, в крымской столице пройдет ярмарка вакансий, где жителям полуострова предложат более 13 тыс. рабочих мест. Об этом сообщает управление информационной политики Мининформа РК.
"Всекрымская ярмарка вакансий проводится с целью предоставления населению наиболее полной информации о рынке труда в Крыму, о предприятиях, испытывающих потребность в работниках, о возможностях трудоустройства, переобучения на основе имеющихся свободных рабочих и учебных мест", — говорится в сообщении.
Участниками ярмарки станут более 100 крупных компаний, представители которых будут консультировать соискателей должностей. В ходе мероприятия студенты-выпускники крымских учебных заведений получат свои первые записи в трудовых книжках.
Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, что на крымском рынке труда специалисты отмечают дисбаланс спроса и предложения. Так, на одного соискателя приходится две вакансии. Более всего специалистов не хватает в крупных городах: Симферополе, Евпатории, Керчи и Ялте. Как и в предыдущие годы, наибольшая нехватка специалистов ощущается в сфере образования, медицины и культуры.