Ассоциация татар и башкир Швейцарии отпразднует сабантуй в Женеве

Ассоциация татар и башкир Швейцарии «Юлдаш» намерена отпраздновать Сабантуй в парке Мариньяк в Женеве, сообщает Mkset.ru.

«Это прекрасная возможность для знакомства с культурой̆ и традициями татарского и башкирского народов! Сабантуй в Швейцарии также нацелен на укрепление дружественных связей между русскоговорящими соотечественниками и представителями других национальностей», — следует из сообщения ассоциации.