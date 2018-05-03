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Ассоциация татар и башкир Швейцарии отпразднует сабантуй в Женеве
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Ассоциация татар и башкир Швейцарии отпразднует сабантуй в Женеве 

Rambler News Service 1 час назад
Ассоциация татар и башкир Швейцарии «Юлдаш» намерена отпраздновать Сабантуй в парке Мариньяк в Женеве, сообщает Mkset.ru.
«Это прекрасная возможность для знакомства с культурой̆ и традициями татарского и башкирского народов! Сабантуй в Швейцарии также нацелен на укрепление дружественных связей между русскоговорящими соотечественниками и представителями других национальностей», — следует из сообщения ассоциации.
На Сабантуе гостей и участников праздника ждут национальные угощения, соревнования по национальной борьбе кореш, а также концертная программа с участием артистов из Татарстана, Башкортостана и Швейцарии.
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