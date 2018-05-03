Китайский бизнес интересуется рыбохозяйственным комплексом Крыма

Китайский бизнес интересуется рыбохозяйственным комплексом Крыма для реализации инвестиционных проектов в этой отрасли. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал бизнесмен из Китая , член Зиновьевского клуба МИА «Россия сегодня» Ванг Хай Чинг, прибывший с визитом на полуостров, пишет РИА «Крым»

Он сообщил, что приехал на полуостров, чтобы узнать возможности местного рынка и попытаться выстроить взаимовыгодные отношения между Крымом и Китаем, найти варианты для создания компаний с объединённым капиталом.

«В первую очередь меня интересуют возможности акватории Чёрного моря с точки зрения рыбохозяйственной деятельности. Кроме того, если в Крыму есть интерес к импорту холодильного оборудования, я готов рассматривать эти проекты», — рассказал бизнесмен.