Китайский бизнес интересуется рыбохозяйственным комплексом Крыма для реализации инвестиционных проектов в этой отрасли. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал бизнесмен из Китая, член Зиновьевского клуба МИА «Россия сегодня» Ванг Хай Чинг, прибывший с визитом на полуостров, пишет РИА «Крым».
Он сообщил, что приехал на полуостров, чтобы узнать возможности местного рынка и попытаться выстроить взаимовыгодные отношения между Крымом и Китаем, найти варианты для создания компаний с объединённым капиталом.
«В первую очередь меня интересуют возможности акватории Чёрного моря с точки зрения рыбохозяйственной деятельности. Кроме того, если в Крыму есть интерес к импорту холодильного оборудования, я готов рассматривать эти проекты», — рассказал бизнесмен.
Кроме бизнеса, Ванг Хай Чинг занимается укреплением российско-китайских отношений в культурной области, через творческое наследие философа и публициста Александра Зиновьева. В его планах открыть в ближайшее время в Китае центр русской культуры.