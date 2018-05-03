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В Крыму намерены развернуть Северо-Крымский канал
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В Крыму намерены развернуть Северо-Крымский канал 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Госкомводход Республики Крым отказался от опреснения морской воды и разрабатывает проект реверса в Северо-Крымском канале.
Напомним, что после перекрытия Украиной подачи воды по Северо-Крымскому каналу в Крыму в северной части полуострова начался процесс минерализации подземных вод. Для решения этой проблемы планировалось построить опреснительный завод в северной части полуострова. Однако недавно Игорь Вайль заявил, что реализовать этот проект не удастся.
«По нашим подсчетам, цена такой воды, получаемой от опреснительных установок, увеличивается в 4-5 раз. Кроме того, работ подобных установок потребует больших затрат энергии, чего полуостров пока не может себе позволить», — пояснил Вайль.
Андрей Артов, заместитель руководителя общественной организации «Экология и мир», считает, что это могло бы решит вопрос обеспечения крымских предприятий пресной водой, но это не решит вопроса засоления подземных вод.
«На мой взгляд это сугубо коммерческий проект. Предприятия северного Крыма попросту не хотят платить за воду в несколько раз больше обычного, отсюда и такие спорные проекты. К тому же вопроса засоления подземных горизонтов это не решит. В 60-е годы мы все это уже в Крым проходили — выработали огромное количество воды для полива, после чего часть подземных вод стала соленой. После этого начали из канала принудительно закачивать воду под землю. Сейчас ситуация повторяется», — сказал Артов.
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