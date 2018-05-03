В Крыму предложили развивать бренд черноморской кухни

"Существует достаточно большое количество продуктов, которые можно вписать в этот бренд. В этом вопросе необходимо объединять усилия с Краснодарским краем, как одно Черноморское побережье, и дальше промоутировать эту историю", — сказал Волченко в эфире радиостанции «Спутник в Крыму».

По его словам, черноморская кухня по своим гастрономическим качествам ничем не уступает средиземноморской.