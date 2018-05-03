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В Крыму предложили развивать бренд черноморской кухни
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В Крыму предложили развивать бренд черноморской кухни 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая — РИА Новости. Крым и Краснодарский край могут совместно развивать бренд черноморской кухни по аналогии с популярной средиземноморской, заявил министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко.
"Существует достаточно большое количество продуктов, которые можно вписать в этот бренд. В этом вопросе необходимо объединять усилия с Краснодарским краем, как одно Черноморское побережье, и дальше промоутировать эту историю", — сказал Волченко в эфире радиостанции «Спутник в Крыму».
По его словам, черноморская кухня по своим гастрономическим качествам ничем не уступает средиземноморской.
Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>
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