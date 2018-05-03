Перевозки пассажиров в Крым возобновились по «единому» билету

АНО «Единая транспортная дирекция» (АНО «ЕТД») с 30 апреля 2018 года возобновила перевозки пассажиров в Крым и обратном направлении по «единому билету» с использованием железнодорожного, автомобильного и морского транспорта, сообщили в Минтрансе.

На сегодняшний день оформлено 59,86 тыс. проездных документов (с глубиной продажи 90 суток), из них 39,7 тыс. — в Крым, 20,16 тыс. — из Крыма.

Симферополь, Перевозки автобусами по «единому» билету с использованием железнодорожного транспорта в туристический сезон 2018 года будут осуществляться от железнодорожных вокзалов Краснодара Анапы в семь городов Крымского полуострова: Керчь Севастополь , Феодосию, Судак Евпаторию и Ялту.

Оформить «единый» билет в Крым можно при оформлении железнодорожного билета в кассах любого железнодорожного вокзала, в кассах агентских сетей ФПК (дочерняя компания РЖД ), а также на сайте РЖД за 90 суток до планируемой даты поездки.

Кроме того, АНО «ЕТД» для обеспечения транспортной доступности курортов Крымского полуострова продолжает перевозки по «единому» билету с использованием авиационного транспорта в рамках проекта Fly&Bus из нового терминала аэропорта Симферополь в города и санатории Крыма.