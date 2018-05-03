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В Крыму предложили дотировать чартерные авиаперевозки для юга России
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В Крыму предложили дотировать чартерные авиаперевозки для юга России 

РИА Новости 2 часа назад
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая — РИА Новости. Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко предложил рассмотреть возможность дотирования чартерных авиаперевозок для юга России, что позволит снизить стоимость авиаперелетов.
Выступая в эфире радиостанции «Спутник в Крыму», министр привел в пример Турцию, где, благодаря дотированию чартерных авиаперевозок, которые организовывают туроператоры, удалось добиться лояльных цен на авиаперелеты.
"Государство Турция дотирует чартерных авиаперевозчиков, причем достаточно прилично. Я думаю, нам нужны такие же программы, причем не только для Крыма, но и для всего юга России", — сказал Волченко.
По его словам, регулирование ценообразования на авиаперелеты относится к федеральному уровню.
"На уровне Крыма мы можем только поднимать этот вопрос и предлагать варианты. Мы предложили выходы из ситуации федеральным властям и очень надеемся, что нам пойдут навстречу и, соответственно, мы получим большее количество пассажиро-мест в этом сезоне и, соответственно, собьем цены. Будем надеяться, что нам удастся понизить цену авиаперелетов", — подчеркнул министр.
Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru>>
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