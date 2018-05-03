В Крыму предложили дотировать чартерные авиаперевозки для юга России

Выступая в эфире радиостанции «Спутник в Крыму», министр привел в пример Турцию , где, благодаря дотированию чартерных авиаперевозок, которые организовывают туроператоры, удалось добиться лояльных цен на авиаперелеты.

"Государство Турция дотирует чартерных авиаперевозчиков, причем достаточно прилично. Я думаю, нам нужны такие же программы, причем не только для Крыма, но и для всего юга России", — сказал Волченко.

По его словам, регулирование ценообразования на авиаперелеты относится к федеральному уровню.

"На уровне Крыма мы можем только поднимать этот вопрос и предлагать варианты. Мы предложили выходы из ситуации федеральным властям и очень надеемся, что нам пойдут навстречу и, соответственно, мы получим большее количество пассажиро-мест в этом сезоне и, соответственно, собьем цены. Будем надеяться, что нам удастся понизить цену авиаперелетов", — подчеркнул министр.