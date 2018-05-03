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В Крыму ищут пропавшего без вести 17-летнего подростка
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В Крыму ищут пропавшего без вести 17-летнего подростка 

РИА Новости Крым 3 часа назад
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая — РИА Новости Крым. Сотрудники отдела уголовного розыска Киевского райотдела МВД России по Симферополю устанавливают местонахождение пропавшего без вести 17-летнего жителя крымской столицы Руслана Богомолова. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.
21 апреля этого года подросток вышел из общежития учебного заведения в Симферополе около 18:00 и до настоящего времени не сообщает о себе сведений.
Приметы: на вид 17-18 лет, рост 160 см, худощавое телосложение, глаза светлого цвета, волосы темные.
На момент исчезновения Руслан Богомолов был одет в синие джинсы, красную клетчатую рубашку, светлую куртку и белые кроссовки.
Всем, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемого несовершеннолетнего, правоохранители просят незамедлительно сообщить по телефонам: (3652) 667-588; (3652) 15-82, 25-13-02; +7-999-461-02-40; +7978-768-20-04 или 102.
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