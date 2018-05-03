В Крыму ищут пропавшего без вести 17-летнего подростка

21 апреля этого года подросток вышел из общежития учебного заведения в Симферополе около 18:00 и до настоящего времени не сообщает о себе сведений.

Приметы: на вид 17-18 лет, рост 160 см, худощавое телосложение, глаза светлого цвета, волосы темные.

На момент исчезновения Руслан Богомолов был одет в синие джинсы, красную клетчатую рубашку, светлую куртку и белые кроссовки.

Всем, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемого несовершеннолетнего, правоохранители просят незамедлительно сообщить по телефонам: (3652) 667-588; (3652) 15-82, 25-13-02; +7-999-461-02-40; +7978-768-20-04 или 102.