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Крымские волонтеры помогут калмыкскому заповеднику «Черные земли»?
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Крымские волонтеры помогут калмыкскому заповеднику «Черные земли»? 

АиФ Волгоград 32 минуты назад
Фото: АиФ Волгоград
Сайгам вернут их исконное местообитание.
Крымские волонтёры помогут известному заповеднику «Чёрные земли» в Калмыкии.
Как рассказали в правительстве Республики Калмыкия, в минувшем году на слёте молодёжных клубов Русского географического общества студенты-волонтёры из Крыма познакомились с ровесниками из молодёжного клуба Калмыкии. Совместно они обсудили реализацию проекта «Школа волонтёров в „Чёрных землях“. А в начале года крымчане выиграли грантовый конкурс по помощи особо охраняемым природным территориям. Проект состоит из двух частей: в первой — волонтёры из Крыма помогут заповеднику „Чёрные земли“, во второй — делегация из Калмыкии посетит Крым с аналогичной задачей.
»Наш заповедник был создан в 1990 году, — объяснил директор заповедника «Чёрные земли» Батаар Убушаев. — Когда-то на этой территории выпасали скот. Это привело к тому, что животные выбили землю. Кроме того, на территории остались бывшие животноводческие стоянки — фундаменты, старые колодцы. Их нужно разбирать и возвращать природе её первоначальный вид, а сайгакам — исконное местообитание. Силами одних волонтёров не справиться с этой задачей, но это подспорье для нас».
Нередко из старых заброшенных колодцев — а их на территории заповедника не менее 25 — приходится доставать диких зверей и птиц, которые сами по разным причинам выбраться не могут.
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