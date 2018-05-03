Крымские волонтеры помогут калмыкскому заповеднику «Черные земли»?

Сайгам вернут их исконное местообитание.

Крымские волонтёры помогут известному заповеднику «Чёрные земли» в Калмыкии

Как рассказали в правительстве Республики Калмыкия, в минувшем году на слёте молодёжных клубов Русского географического общества студенты-волонтёры из Крыма познакомились с ровесниками из молодёжного клуба Калмыкии. Совместно они обсудили реализацию проекта «Школа волонтёров в „Чёрных землях“. А в начале года крымчане выиграли грантовый конкурс по помощи особо охраняемым природным территориям. Проект состоит из двух частей: в первой — волонтёры из Крыма помогут заповеднику „Чёрные земли“, во второй — делегация из Калмыкии посетит Крым с аналогичной задачей.

»Наш заповедник был создан в 1990 году, — объяснил директор заповедника «Чёрные земли» Батаар Убушаев. — Когда-то на этой территории выпасали скот. Это привело к тому, что животные выбили землю. Кроме того, на территории остались бывшие животноводческие стоянки — фундаменты, старые колодцы. Их нужно разбирать и возвращать природе её первоначальный вид, а сайгакам — исконное местообитание. Силами одних волонтёров не справиться с этой задачей, но это подспорье для нас».

Нередко из старых заброшенных колодцев — а их на территории заповедника не менее 25 — приходится доставать диких зверей и птиц, которые сами по разным причинам выбраться не могут.