Крымские археологи подтвердили, что неандертальцы мыслили абстрактно

Крыму археологи раскопали каменное орудие труда, на котором обнаружили подпись, нацарапанную двумя разными инструментами. Об этом сообщило РИА ФАН.

Специалисты отметили, что сделать надпись на предмете небольшого размера для древних людей было достаточно сложно.

Это говорит в пользу того, что этот рисунок был опознавательным знаком этого мастера

— сотрудник Института археологии НАНУ в Киеве Вадим Степанчук.

По данным «Свободной прессы», находка говорит о том, что неандертальцам не было чуждо абстрактное мышление.

В апреле на острове Эланд группа шведских археологов нашла древнейшую в Скандинавии луковицу. Специалисты полагают, что ей полторы тысячи лет.