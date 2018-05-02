Праздник дружбы: в Ялте завершился молодежный фестиваль «Крымский маяк 2.0»

СИМФЕРОПОЛЬ , 2 мая — РИА Новости Крым . Праздничным концертом на набережной Ялты завершился II Всероссийский молодежный межнациональный фестиваль «Крымский маяк 2.0». Об этом сообщаю организаторы мероприятия.

"Свое мастерство продемонстрировали песенные и танцевальные коллективы из разных регионов России …. Огромные флаги России, Греции и Крыма, баннеры с логотипами Федеральной национально-культурной автономии греков России украсили всю набережную, греческие и российские флажки были в руках у всех собравшихся на праздник", — рассказывают в пресс-службе фестиваля.

Многочисленных гостей фестиваля поприветствовал руководитель Федерального агентства по делам национальностей РФ Игорь Баринов

"В этом году фестиваль вышел на новый уровень, став межнациональным, в нем приняли участие представители разных народов, населяющих Россию, что стало символом братства и дружбы, которыми всегда славилась наша страна", — сказал он во время концерта.