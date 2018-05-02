Ещё
Праздник дружбы: в Ялте завершился молодежный фестиваль «Крымский маяк 2.0»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Праздник дружбы: в Ялте завершился молодежный фестиваль «Крымский маяк 2.0» 

РИА Новости Крым 56 минут назад
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая — РИА Новости Крым. Праздничным концертом на набережной Ялты завершился II Всероссийский молодежный межнациональный фестиваль «Крымский маяк 2.0». Об этом сообщаю организаторы мероприятия.
"Свое мастерство продемонстрировали песенные и танцевальные коллективы из разных регионов России…. Огромные флаги России, Греции и Крыма, баннеры с логотипами Федеральной национально-культурной автономии греков России украсили всю набережную, греческие и российские флажки были в руках у всех собравшихся на праздник", — рассказывают в пресс-службе фестиваля.
Многочисленных гостей фестиваля поприветствовал руководитель Федерального агентства по делам национальностей РФ Игорь Баринов.
"В этом году фестиваль вышел на новый уровень, став межнациональным, в нем приняли участие представители разных народов, населяющих Россию, что стало символом братства и дружбы, которыми всегда славилась наша страна", — сказал он во время концерта.
Среди участников завершающего концерта в Ялте были творческие коллективы из Якутии, Армении, Карачаево-Черкесской республики, Новороссийска, Сочи, Крымска, Геленджика, Ставрополя, Ессентуков, Грузии, Греции и Крыма.
"Изюминкой концерта стало выступление известного греческого рэпера — Эль Понтиос из Греции и звезда греческой эстрады, золотой голос Кипра Александрос Тсопозидис", — говорится в сообщении.
РИА Новости Крым: последние новости
Водонапорные башни и артезианские скважины северного Крыма обрели хозяина В Крыму предлагают снизить налоги для отелей и санаториев В крымских горах восстановлен православный поклонный крест
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина ввела новые санкции против России189
Умер легендарный советский певец145
Киркорова хотят лишить звания Народного артиста343
Командир российского самолета умер по пути в Египет27
Протестующие в Армении перешли к «насилию над людьми»95
Видео
01:00
Летучей угрожают компроматом
Шоу-бизнес Другое
00:38
Жуков рассказал об уходе со сцены
Шоу-бизнес
02:59
Над Арменией нависла новая угроза
В мире Кавказ
01:00
Малахов заставил Катю Семенову плакать
Шоу-бизнес
02:43
У Юлии Скрипаль нашли «двойника»
В мире
03:46
Киркорова хотят лишить звания Народного артиста
Шоу-бизнес
01:17
Почему отец Галкина скрывался десятки лет
Шоу-бизнес
01:07
В Киеве высказались о наличии в Донбассе Javelin
Армия Оружие
10:04
Конюхов рассказал о новых исследованиях
Общество
00:28
Конфликт в Донбассе перешел в горячую стадию
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение