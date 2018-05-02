Праздник дружбы: в Ялте завершился молодежный фестиваль «Крымский маяк 2.0» 

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая — РИА Новости Крым. Праздничным концертом на набережной Ялты завершился II Всероссийский молодежный межнациональный фестиваль «Крымский маяк 2.0». Об этом сообщаю организаторы мероприятия.
"Свое мастерство продемонстрировали песенные и танцевальные коллективы из разных регионов России…. Огромные флаги России, Греции и Крыма, баннеры с логотипами Федеральной национально-культурной автономии греков России украсили всю набережную, греческие и российские флажки были в руках у всех собравшихся на праздник", — рассказывают в пресс-службе фестиваля.
Многочисленных гостей фестиваля поприветствовал руководитель Федерального агентства по делам национальностей РФ Игорь Баринов.
"В этом году фестиваль вышел на новый уровень, став межнациональным, в нем приняли участие представители разных народов, населяющих Россию, что стало символом братства и дружбы, которыми всегда славилась наша страна", — сказал он во время концерта.
Среди участников завершающего концерта в Ялте были творческие коллективы из Якутии, Армении, Карачаево-Черкесской республики, Новороссийска, Сочи, Крымска, Геленджика, Ставрополя, Ессентуков, Грузии, Греции и Крыма.
"Изюминкой концерта стало выступление известного греческого рэпера — Эль Понтиос из Греции и звезда греческой эстрады, золотой голос Кипра Александрос Тсопозидис", — говорится в сообщении.