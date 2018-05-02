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Водонапорные башни и артезианские скважины северного Крыма обрели хозяина
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Водонапорные башни и артезианские скважины северного Крыма обрели хозяина 

РИА Новости Крым 1 час назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая — РИА Новости Крым. Специалисты Красноперекопского подразделения Госкомрегистра оформили право собственности на 54 гидротехнических сооружения. Об этом со ссылкой на председателя Госкомрегистра Александра Спиридонова сообщила пресс-служба ведомства.
"Речь идет о водонапорных башнях и артезианских скважинах, расположенных на территории Красноперекопского района. Оформленная за республикой недвижимость передана в хозяйственное ведение ГУП РК «Вода Крыма», — рассказал глава ведомства.
Он также добавил, что специалисты терподразделения зарегистрировали право собственности за муниципальным образованием на автодорогу общего пользования.
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