Водонапорные башни и артезианские скважины северного Крыма обрели хозяина 

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая — РИА Новости Крым. Специалисты Красноперекопского подразделения Госкомрегистра оформили право собственности на 54 гидротехнических сооружения. Об этом со ссылкой на председателя Госкомрегистра Александра Спиридонова сообщила пресс-служба ведомства.
"Речь идет о водонапорных башнях и артезианских скважинах, расположенных на территории Красноперекопского района. Оформленная за республикой недвижимость передана в хозяйственное ведение ГУП РК «Вода Крыма», — рассказал глава ведомства.
Он также добавил, что специалисты терподразделения зарегистрировали право собственности за муниципальным образованием на автодорогу общего пользования.