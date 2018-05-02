Водонапорные башни и артезианские скважины северного Крыма обрели хозяина

"Речь идет о водонапорных башнях и артезианских скважинах, расположенных на территории Красноперекопского района. Оформленная за республикой недвижимость передана в хозяйственное ведение ГУП РК «Вода Крыма», — рассказал глава ведомства.

Он также добавил, что специалисты терподразделения зарегистрировали право собственности за муниципальным образованием на автодорогу общего пользования.