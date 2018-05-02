В крымских горах восстановлен православный поклонный крест

"Вооружившись инструментом, сварочной техникой и генератором крымские спасатели совместно с духовенством начали подъем. Следуя по маршруту, спасателями был обнаружен сломанный крест, который ранее находился на вершине. Главной сложностью в этом подъеме стал тяжелый генератор", — уточняется в сообщении.

Чуть позже, благодаря совместным усилиям на вершине крымской горы был водружен деревянный крест.

На вершине горы Эклизи-Бурун установлен православный поклонный крест

"Специалисты МЧС России всегда готовы не только прийти на помощь, но и еще с большим энтузиазмом участвуют в общественной и благотворительной деятельности. И такая акция по восстановлению креста — это наш вклад в развитие нашего полуострова", — цитирует пресс-служба слова начальника Главного управления МЧС России по Республике Крым Сергея Шахова

Название вершины — Эклизи-Бурун — имеет тюркско-греческое происхождение и переводится на русский как «Церковный мыс». На ней сохранились практически разрушенные остатки греческой церкви, ранее носившей имя Панагия (с греч. — Всесвятая, — ред.). В это место раньше греки совершали многолюдное паломничество для молитв.