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Крымские спасатели эвакуировали с горы заболевшего младенца
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Крымские спасатели эвакуировали с горы заболевшего младенца 

РИА Новости Крым 4 мая 2018
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая — РИА Новости Крым. Крымские спасатели оказали помощь туристам с детьми — во время похода одному из малышей стало плохо и с горы его эвакуировали сотрудники чрезвычайного ведомства. Об этом сообщили в пресс-службе крымского главка МЧС.
Инцидент произошел в районе туристической стоянки «Восточный Суат» (Симферопольский район). Там расположилась семья из четырех человек, среди которых — двое младенцев. Около двух часов ночи у десятимесячного малыша поднялась высокая температура, и туристы обратились в МЧС.
К месту их расположения немедленно была направлена поисково-спасательная группа на автомобиле повышенной проходимости. Также спасатели предварительно вызвали карету скорой помощи.
"По прибытию на место выяснилось, что семья из четырех человек из Москвы находились в туристическом походе, в ходе которого у одного из детей поднялась температура. При этом туристы находились достаточно далеко от населенного пункта, откуда можно было вызвать скорую помощь, поэтому обратились в службу спасения", — пояснили в пресс-службе.
По словам начальника Главного управления МЧС России по Республике Крым Сергея Шахова, спасатели оперативно доставили туристов к машине «скорой» для дальнейшей госпитализации ребенка в Алуштинскую городскую больницу.
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