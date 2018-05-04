Крымские спасатели эвакуировали с горы заболевшего младенца

СИМФЕРОПОЛЬ , 4 мая — РИА Новости Крым . Крымские спасатели оказали помощь туристам с детьми — во время похода одному из малышей стало плохо и с горы его эвакуировали сотрудники чрезвычайного ведомства. Об этом сообщили в пресс-службе крымского главка МЧС.

Инцидент произошел в районе туристической стоянки «Восточный Суат» (Симферопольский район). Там расположилась семья из четырех человек, среди которых — двое младенцев. Около двух часов ночи у десятимесячного малыша поднялась высокая температура, и туристы обратились в МЧС

К месту их расположения немедленно была направлена поисково-спасательная группа на автомобиле повышенной проходимости. Также спасатели предварительно вызвали карету скорой помощи.

"По прибытию на место выяснилось, что семья из четырех человек из Москвы находились в туристическом походе, в ходе которого у одного из детей поднялась температура. При этом туристы находились достаточно далеко от населенного пункта, откуда можно было вызвать скорую помощь, поэтому обратились в службу спасения", — пояснили в пресс-службе.

По словам начальника Главного управления МЧС России по Республике Крым Сергея Шахова, спасатели оперативно доставили туристов к машине «скорой» для дальнейшей госпитализации ребенка в Алуштинскую городскую больницу.