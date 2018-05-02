Видео дня: Белла Хадид смакует мороженое на палочке во время примерки платья Alexander Wang 

Белла Хадид была выбрана новым лицом коллаборации Magnum и Alexander Wang — и от результатов съемки первой совместной рекламной кампании невозможно отвести глаза, особенно с учетом жары, воцарившейся на завершающихся майских выходных в Москве. По сюжету короткого ролика, Хадид во время фотосессии примеряет новое платье, которое модельер Ванг закалывает прямо на ней. Красотка делает перерыв, чтобы насладиться мороженым. Белла без стеснения смакует пломбир на палочке, не беспокоясь о том, какие фантазии это зрелище может вызвать у ее поклонников.
— делится Белла. А тебе захотелось мороженого?
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Фото:Instagram