Кто помог России воевать с турками

Считается, что за всю историю самым частым противником России была Турция . Обе державы сходились на поле брани 12 раз, при этом часть из этих войн Россия вела при поддержке других государств. Одним из наиболее последовательных союзников страны была Австрия , которая преследовала на Балканах собственные цели.

Священная Лига

После окончания войны с Польшей и присоединения Левобережной Украины , Московское государство оказалось лицом к лицу с новым опасным противником: теперь страна граничила с владениями Турции, претендовавшей на украинские земли.

Позиции Московии в этом регионе были чрезвычайно опасны, так как укрепления на южных границах только начинали создаваться, а русские земли беспокоил набегами крымский хан, вассал османского султана. В 1672 году турки начали войну против Польши, после того как гетман Пётр Дорошенко присягнул на верность султану.

Опасаясь вторжения на Левобережье, Алексей Михайлович приказал начать боевые действия первыми: русские овладели Чигириным и надёжно закрепились там. В 1677 году им удалось отразить натиск османской армии, однако на следующий год Чигирин пришлось оставить.

Война, завершившаяся утверждением status quo, показала, что для защиты своих рубежей России необходимы сильные союзники. Именно это подтолкнуло двух доселе непримиримых врагов, Речь Посполитую и Московию заключить в 1686 году «Вечный мир», урегулировав свои споры на Украине.

Россия присоединилась к Священной Лиге, союзу христианских государств, противостоящему османской угрозе. К этому моменту Лиге, лидером которой выступали Австрийские Габсбурги, удалось разбить турок у Вены , потеснить их в Венгрии , а также овладеть рядом островов в Средиземном море.

Вступление Московии в войну оказалось весьма на руку Австрии и Польше, чей наступательный порыв за 3 года войны уже изрядно выдохся. Для Москвы же новая война была делом не столько стратегического интереса, сколько престижа: теперь она боролась с врагом христианского мира в качестве равноправного союзника мощных европейских держав.

Царевна Софья приняла решение нанести удар по союзнику османов, Крымскому ханству, однако оба похода армии под командованием Василия Голицына Крым провалилась: продвижению войск мешала нестерпимая жара, болезни, плохое снабжение провиантом и водой, а также набеги татар.

Нужно отметить, что наступление на союзника Турции было предпринято в очень благоприятное время: в 1687 году многочисленные поражения привели к бунту турецкой армии. Мятежники двинулись к Стамбулу и свергли султана Мехмеда IV и заменили его Сулейманом II. Походы русских на Крым, а также бунт османской армии Лига использовала весьма удачно: коалиционные силы наступали по всем фронтам и в 1688 году заняли Белград.

После переворота 1689 года Московия на время остановила боевые действия, однако уже в 1695 году молодой царь Пётр осадил турецкий Азов . В то время как османы успешно обороняли твердыню, на Балканах австрийцам не удалось добиться сколько-нибудь значимых успехов. Когда на следующий год, используя построенный под Воронежем галерный флот, царь Пётр овладел Азовом, чаша весов в войне вновь склонилась в пользу Лиги.

Армия под началом Евгения Савойского опрокинула турок в битве у реки Тисы, остановив последнюю попытку султана изменить положение. В 1699 году Священная Лига подписала мир с Турцией.

Австрия, Турция и Венецианская республика получали значительные территориальные приращения, в то время как с Россией было заключено перемирие. По подписанному в 1700-м году в Стамбуле Константинопольскому миру она получала Азов. Так впервые соединились интересы Австрии и России, направленные против общего врага.

В Крыму и на Балканах

Следующая русско-турецкая война прошла без участия Австрии: империя Габсбургов предпочла не вмешиваться в конфликт Петра со Швецией , также она была не готова и отвлекать силы для борьбы с Турцией во время Войны за Испанское наследство. В 1735 году, при императрице Анне Иоанновне Россия начла новую войну, стремясь вернуть утраченные завоевания Петра.

В начале войны русским сопутствовал успех: армия генерал-фельдмаршала Бурхарда Миниха вторглась на территорию Крыма и овладела Бахчисараем. В это же время войска под командованием Ласси осадили Азов. В 1737 году в руках русских уже был Очаков , а в Крыму Ласси одержал блестящую победу при Карасубазаре.

Успехи Российской империи подтолкнули к активным действиям Австрию: атаковав ослабленную Турцию она могла ещё больше расширить свои владения в Венгрии. Казалось бы, союз белых и зелёных мундиров должен принести победу над турецким полумесяцем, однако скоро стало понятно, что этим мечтам не сбыться.

Поражения Австрии только ухудшили общее стратегическое положение: Вена запросила мира. На трёхсторнних переговорах в местечке с говорящим названием Немиров делегациям не удалось выработать приемлемых условий завершения войны.

В результате австрийцы, оставив своих русских союзников, подписали сепаратный мир. Россия осталась с Турцией один на один и теперь уже не могла в полной мере воспользоваться плодами своих побед.

Приобретения по Белградскому миру 1739 года оказались столь незначительными во многом именно потому, что Россия вынуждена была завершать войну без своих австрийских союзников.

Союзники и завистники

После присоединения Крыма в 1783-м году сомнений не сталось: России нужно готовиться к новой войне с Турцией. Для успешного противостояния османской угрозе Екатерина II вступила в военный союз с Австрией, тем более что император Иосиф II слыл другом императрицы и разделял многие её идеи. Интересы двух империй переплетались не только на Балканах, но и в Польше, которая в 1772 году пережила свой первый раздел.

Турки слишком поздно узнали об австро-российском союзе, поэтому к войне на два фронта они были не готовы. В то время как османы высаживали десант на Кинбурнской косе, на Балканах и в Венгрии еще только шли приготовления к военной кампании: австрийские силы были рассеяны вдоль границы или поражены эпидемией, и собрать их в один мощный кулак в кратчайшие сроки не представлялось возможным.

В 1788 году австрийское командование отправило на соединение с русскими войсками 18-тысячный корпус под командованием фельдмаршала Фридриха Кобурга Саксонского. Не успев к указанному месту соединения, австрийцы оказались лицом к лицу с 30-тысячной турецкой армией. Фридрих Кобург отправил к русскому командующему Суворову адъютанта. 7 тысяч солдат Суворова, преодолев 40 верст за 26 часов (скорость неслыханная для того времени), обрушились на ничего не подозревавших турок при Фокшанах. Австрийские союзники были спасены. После блестящей победы Суворов получил приказ выдвигаться на соединение с основными силами русской армии.

Не прошло и 2-х месяцев, как австрийцы вновь оказались в затруднительном положении. Фридрих Кобург столкнулся с мощной турецкой армией. Легенда рассказывает, что командующий захотел самостоятельно оценить численность подошедших турецких сил, для чего взобрался на дерево ночью.

Когда же он увидел море огней, которое на самом деле было огромным османским лагерем, он упал с дерева. Против австрийцев турки сосредоточили 100-тысячную армию. Оправившийся от падения Фридрих Кобург направил Суворову короткое послание: «Спасите нас!», на что получил ещё более лаконичный ответ «Иду».

В ужасную непогоду корпус Суворова бросился на выручку союзникам и за 70 часов совершил немыслимое: покрыл расстояние в 80 верст и соединился с австрийцами. Последовавшее за этим сражение при Рымнике стало образцом воинского искусства.

25 тысяч солдат союзной армии наголову разбили 100-тысячую турецкую. Потери были следующие: турки -15-20 тысяч, австрийцы и русские — всего около 500 бойцов. Подвиг Суворова, которого австрийцы прозвали «Генерал-вперёд» был отмечен сразу двумя империями: Екатерина даровала ему титул Графа Рымникского, а Иосиф II — Графа Римской империи.

Обмен любезностями едва ли мог отвлечь правителей от насущной задачи, подведения итогов войны. В 1791 умершего Иосифа II сменил на престоле Леопольд II, начавший с Турцией сепаратные переговоры о мире. Выход из войны союзника поставил под удар все блестящие успехи русского оружия на Балканах.

Хотя приобретения Российской империи были значительны (граница отодвигалась до Днестра, Крым и Очаков признавались за Россией), возможно, выход Австрии из войны не дал Екатерине реализовать свои масштабные планы.

Победа над Турцией круто изменила расклад сил на Балканах, значительно усилив русское влияние. Австрия, до этого видевшая в России инструмент решения своих балканских проблем, была не готова поступиться своими интересами.